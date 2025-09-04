Doktorander inom kondenserade materiens teori
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fysik
Egor Babaevs grupp på Institutionen för fysik vid KTH har en öppning för två doktorander inom
området teoretisk kondenserad materiens fysik.
Gruppen bedriver ett brett spektrum av forskning med
hjälp av analytiska och numeriska metoder, allt från effektiv fältteori, topologiska system, topologiska
solitoner och statistisk mekaniska beskrivningar av fasövergångar till moderna mikroskopiska
kvantmångkroppstekniker.
Ett av våra forskningsämnen är det framväxande området för nya typer av ordning: Under de senaste åren har det gjorts experimentella upptäckter som reviderat halvsekelgamla paradigm: upptäckten av elektronkvartettkondensat och topologiska defekter som bär en godtycklig andel magnetiskt flödeskvantum. Upptäckten öppnade upp för många grundläggande frågor om arten av detta nya materiatillstånd och dess möjliga tillämpningar. Andra områden som studeras är bland annat nya symmetribrytande kvanttillstånd och topologiskt ordnadetillstånd, okonventionella fasövergångar samt användningen av nyutvecklade tekniker som diagrammatisk Monte Carlo för att förstå andra olöstaproblem. Samarbete med internationella teoretiska och experimentella forskargrupper som är involverade i projektet uppmuntras.
Handledning: Professor Egor Babaev föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska ha följande innehåll
• CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
• Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina
akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
• Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
• Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en
sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
