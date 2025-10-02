Doktorand inom Geoinformatik
2025-10-02
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Geodesi och geoinformatik
Denna tjänst är en del av projektet MultigrainGIS: Grain-adaptiv geografisk databehandling för ekologisk modellering https://drive.
google.com/file/d/1s0wSsXd8OQN-xm1KOFVGHTNVOyLv8-OZ/view?usp=sharing, finansierat av Formas, Sveriges forskningsråd för hållbar utveckling.
Projektet behandlar en central utmaning inom ekologisk modellering: många ekologiska processer från vattenflöde och brandspridning till djurförflyttningar och fragmentering av livsmiljöer - verkar på specifika rumsliga "grains." Däremot bygger de flesta geografiska data och verktyg på fördefinierade rutnät, som ofta inte överensstämmer med dessa processpecifika skalor. Denna missanpassning leder ofta till att användare behöver resampla indata, vilket kan försämra modellernas noggrannhet, särskilt när flera processer samverkar över olika rumsliga skalor. För att lösa detta kommer projektet att utveckla en ny klass av metoder för rasterdatabearbetning som bättre speglar hur ekologiska processer faktiskt fungerar - utan att modifiera det ursprungliga indata. Om det lyckas kommer detta angreppssätt att förbättra hur ekologiska modeller hanterar rumslig variation och möjliggöra mer integrerad modellering över flera skalor.
Tjänsten inkluderar upp till 20 % institutionstjänstgöring.
Handledning: Takeshi Shirabe föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
- Möjligheten att bedriva forskarstudier vid KTH
- En arbetsplats med många förmåner
och månadslön enligt doktorandstegen
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Meriterande kvalifikationer inkluderar:
- kunskaper inom landskapsekologi och fysisk geografi
- erfarenhet av rasterbaserade modeller för ekologiska processer som involverar djur och växter, över flera rumsliga och tidsmässiga skalor
- förståelse för rasterdatabearbetning, inklusive teori och implementering av relevanta algoritmer
- programmeringskunskaper i ett kompilerat, starkt typat programmeringsspråk såsom C++ eller Java
Utöver ovanstående finns också ett språkkrav.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- tydligt visa hur deras expertis och färdigheter kan bidra till MultigrainGIS-projektet, och
- visa ett starkt engagemang för regelbunden fysisk närvaro på institutionen, med insikt om att kreativitet och meningsfull akademisk dialog ofta uppstår genom informella samtal, spontana idéutbyten och vardaglig interaktion på plats.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackrepresentanter
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till Doktorandsektionen
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Publiceringsdatum
2025-10-02

Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
