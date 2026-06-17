Doktorand inom generativ modellering för dataeffektiv maskininlärning
Linköpings universitet / Högskolejobb / Norrköping Visa alla högskolejobb i Norrköping
2026-06-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en doktorand inom maskininlärning med inriktning mot generativ modellering och data-centrerade strategier för dataeffektiv maskininlärning med hänsyn till rättvise- och integritetsaspekter.
Tjänsten är en del i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), och du kommer att tillhöra WASPs forskarskola och kunna dra nytta av programmets gedigna nätverk av doktorander och seniora forskare.
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.
WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle.
Läs mer: https://wasp-sweden.org/ Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Maskininlärning, och i synnerhet djupinlärning, kräver stora mängder data och energiresurser för träning. Samtidigt finns det betydande utmaningar med att hantera datasetbias och integritetsproblem, särskilt i applikationer som hanterar känsliga data, såsom medicinska diagnoser. Fokus för detta doktorandprojekt är att utveckla metoder för att minska datamängden utan att signifikant påverka prestandan hos en modell som tränas på den datan, för att främja effektiv optimering och minska beräkningskraven, samtidigt som det tas hänsyn till rättvise- och integritetsaspekter. Målet är att främja resurseffektiv och tillförlitlig maskininlärning i ett gemensamt ramverk.
I ditt arbete kommer du att utforska generativ modellering för att skapa syntetiska representativa datapunkter med ett högt träningsvärde, samtidigt som du beaktar datasetbias och säkerställer att känslig information inte läcker från den verkliga datasetet. Du kommer att arbeta med olika typer av dataset (från lågdimensionella punktmängder till högdimensionella bilddata) och rikta in dig på olika typer av applikationer (t.ex. medicinsk bild). Arbetet kommer att vara både teoretiskt inriktat och fokuserat på implementering av experiment med maskininlärningsalgoritmer för empirisk testning.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom datavetenskap, statistik, matematik, elektroteknik eller ett relaterat område, alternativt slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (inom de nämnda områdena) eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det krävs att du kan kommunicera flytande i muntlig och skriftlig engelska.
Det anses meriterande om du har gedigna programmeringskunskaper i Python, har goda kunskaper i LaTeX och versionshanteringssystem (git), och är bekväm med att arbeta med GNU/Linux-system. Dessutom anses det meriterande om du har ett starkt intresse för effektiv maskininlärning, rättvis AI och integritet (differential privacy).
Det är starkt meriterande om du har utmärkta studieresultat och en stark bakgrund inom matematik. Du är skicklig på att implementera nya modeller och algoritmer i en lämplig programvarumiljö, med dokumenterad erfarenhet. Du har en stark drivkraft att utföra grundforskning, förmåga och intresse att arbeta tillsammans. Dessutom värderas starka kommunikationsförmågor högt.
Projektet omfattar både teoretiskt och tillämpat arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Linköpings universitet är en av de ledande AI-institutionerna i Sverige. Vi har starka kopplingar till framstående nationella forskningsinitiativ, såsom https://wasp-sweden.org/
och https://elliit.se/.
Du kommer att ha tillgång till toppmodern datorinfrastruktur för maskininlärning, t.ex. genom https://liu.se/en/news-item/sveriges-snabbaste-superdator-for-ai-ar-invigd.
Projektet kommer att genomföras som ett samarbete mellan https://liu.se/forskning/medie-och-informationsteknik-mit
vid institutionen för teknik och naturvetenskap på Campus Norrköping (huvudhandledare https://liu.se/medarbetare/gabei62)
och https://liu.se/organisation/liu/ida/stima
vid institutionen för datavetenskap på Campus Valla i Linköping (bihandledare https://smair.github.io/).
För full annons se: Lediga jobb - Linköpings universitet
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 augusti 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Bredgatan 33 (visa karta
)
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Biträdande universitetslektor, bihandledare
Sebastian Mair sebastian.mair@liu.se Jobbnummer
9967824