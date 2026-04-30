Doktorand inom Bröstcancerforskning
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Forskargruppen för funktionell bröstcancergenomik
Forskargruppen kombinerar bioinformatiska analyser, framförallt av olika typer av sekvenseringsdata, med experimentella studier för att studera effekterna av genetisk variation och mutationer på transkriptomet i bröstcancer. Områden av särskilt intresse är synonyma genetiska varianter, alternativ splicing och fusionsgener. Forskargruppen består av forskargruppledaren (universitetslektor), en forskarstuderande och studenter som gör master- eller kandidatprojekt. Forskningen bedrivs vid Avdelningen för onkologi på Medicon Village.
I forskargruppen värdesätter vi en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi strävar kontinuerligt efter att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Forskargruppen söker nu en doktorand på heltid (100 %) med start den 1 september 2026 (eller enligt överenskommelse).
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
I tjänsten ingår experimentell forskning kring synonyma genetiska varianter i gener associerade med ärftlig bröstcancer och alternativ splicing av mRNA i bröstcancer.
Därutöver ska den forskarstuderande förkovra sig inom ämnet, både med avseende på teori och experimentella metoder, samt med stöd från handledaren planera försök, analysera och tolka forskningsresultat. Till detta kommer muntlig och skriftlig presentation av forskningen, t.ex. i samband med seminarier, konferenser och i vetenskapliga artiklar.Kvalifikationer
För anställningen krävs:
Universitetsexamen inom relevant ämnesområde som molekylärbiologi, biomedicin eller bioteknologi.
Mycket goda kunskaper och dokumenterad utbildning inom molekylärgenetik.
Dokumenterad praktisk erfarenhet av vanligt förekommande molekylärbiologiska metoder som t.ex. cellodling, transfektion, realtids-PCR, western blot, bakteriell kloning och Sangersekvensering.
Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Mycket god organisations- och samarbetsförmåga.
Nyfikenhet och ett stort intresse för forskning, inte minst inom bröstcancer och genuttryck.
Meriterande:
Praktiska kurser i molekylärbiologisk metodik samt genetisk analys är starkt meriterande.
Tidigare erfarenhet av experimentell bröstcancerforskning med cellinjer.
Demonstrerad vana vid att dokumentera experimentellt arbete samt att sammanställa och presentera forskningsresultat på engelska, både muntligt och skriftligt.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Önskat startdatum 1 september 2026, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa. Minst två referenser med fullständiga kontaktuppgifter.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Ingrid Hedenfalk, Avdelningschef ingrid.hedenfalk@med.lu.se
9885391