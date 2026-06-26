Doktorand i teknisk mikrobiologi
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är placerad vid Avdelningen för bioteknik och teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet. Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom mikrobiell bioteknik, med fokus på mikrobiell metabolism, biokatalys samt utveckling av hållbara produktionsprocesser.
Avdelningen är belägen i Kemicentrum, som inrymmer både Kemiska institutionen och Institutionen för processteknik och livsvetenskap. Detta ger möjlighet till ett brett spektrum av expertis, gemensam infrastruktur samt avancerade analytiska och molekylärbiologiska faciliteter. Forskningsmiljön omfattar flera forskargrupper verksamma inom kompletterande områden inom kemi och bioteknik, vilket skapar goda möjligheter till interaktion och samarbete.
Forskningsverksamheten vid avdelningen innefattar ingenjörsmässig utveckling och analys av mikrobiella system för produktion av kemikalier och material av samhällelig relevans. Den aktuella tjänsten är en del av pågående satsningar på att utveckla nya mikrobiella och enzymatiska metoder för ligninvalorisering.
Arbetsplatsen kännetecknas av en internationell miljö med nära samverkan mellan doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Avdelningen främjar en samarbetsinriktad och stödjande arbetsmiljö med regelbundna seminarier och goda möjligheter till tvärvetenskapligt utbyte.
För mer information: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:947256/
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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