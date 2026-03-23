Doktorand i statsvetenskap
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Vi söker en doktorand i statsvetenskap med intresse för hållbar naturresursförvaltning. Du blir en del av ett nystartat forskningsprogram, MiningBrines. Programmet erbjuder en innovativ forskarutbildning för att möta Europas strategiska behov av hållbar tillgång till kritiska råmaterial, energigaser och förnybar energi. Programmet kommer engagera 19 doktorander inom statsvetenskap, geovetenskap, biogeokemi, artificiell intelligens och ekonomi. Programmet betonar en samverkansbaserad forskarutbildning för att möta det ökande behovet av kvalificerade yrkespersoner som kan omvandla geotermiska multiresurser till en central drivkraft i Europas gröna omställning.
Ämnesbeskrivning
För fastställd ämnesbeskrivning se inrättade forskningsämnen
Projektbeskrivning
Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att analysera de olika epistemiska, ekonomiska, juridiska, politiska och sociala acceptansfrågor som rör saltlakeutvinningsprojekt genom etablerade kvalitativa och kvantitativa metoder baserade på allmän opinion och lokala attityder. Projektet omfattar tre huvudsakliga uppgifter: a) Identifiera centrala socioekonomiska och miljömässiga faktorer i pågående saltlakeutvinning, b) Integrera faktorer (sociodemografiska, teknologiska, resursrelaterade), attityder och värderingar som påverkar acceptansen för multiresursutvinningsprojekt i en modell, och c) Använda modellen för att bedöma effekter på acceptans för saltlakeutvinning.
Du kommer att ha möjlighet att välja lämplig teori och fatta beslut om operationalisering av variabler, metoder och analys. Även om projektets uppgifter och mål är definierade uppmuntras du att utveckla egna forskningsfrågor och metodologiska angreppssätt.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att delta i MiningBrines gemensamma programaktiviteter. Inom ditt eget ämne statsvetenskap kommer du att få en individuell studieplan att följa. Som doktorand förväntas du aktivt delta i institutionens forskningsmiljö vilket innebär att du tränar på vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.
Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär även att du kommer att läsa kurser på annan ort, samt genomföra studieresor och konferensresor för att främja utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att arbeta med och påverka institutionens och avdelningens verksamhet. Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera statsvetenskapliga och tvärvetenskapliga problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet krävs att du har en magister- eller masterexamen inom statsvetenskap eller något närliggande ämne, samt mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska. Urval och rangordning bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
De sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska- och analytiska förmåga gällande vetenskaplig produktion, såsom examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion. Erfarenhet av vetenskapligt skrivande samt förståelse och intresse för frågor som rör naturresursförvaltning i förhållande till en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling är meriterande.
Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:
• Stark förankring i statsvetenskaplig teoribildning och metoder.
• Intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser.
• Kunskaper om naturresurspolitik och naturresursförvaltning, särskilt i relation till legitimitet, rättvisa och acceptans.
• Förmåga att operationalisera acceptansvariabler i kvantitativa och kvalitativa metoder.
• Intresse av att utveckla avancerade kvantitativa metodkunskaper (med hjälp av till exempel R eller Python).
• God samarbets- och initiativförmåga.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se Studieplaner för forskarutbildning
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år. Undervisning och annan institutionstjänstgöring tillkommer med upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort:Luleå Det förväntade startdatumet för anställningen är september 2026.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Gregory Poelzer, Biträdande lektor, 0920-49 2918, gregory.poelzer@ltu.se
Felicia Robertson, Postdoktor, felicia.robertson@ltu.se
Simon Matti, Professor och ämnesföreträdare, 0920-49 2331,simon.matti@ltu.se
Jerry Blomberg, Avdelningschef, 0920-49 2335, jerry.blomberg@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037, diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920- 49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Referensnummer: 2541-2026
Sista dag att ansöka är 26 april 2026
