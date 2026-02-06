Doktorand i reglerteknik
Linköpings universitet / Högskolejobb / Linköping Visa alla högskolejobb i Linköping
2026-02-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom reglerteknik med fokus på control allocation för framtidens smygflygplan.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I det här projektet kommer du att arbeta i, och samarbeta inom, ett internationellt forskningsprojekt som involverar flera av världens ledande flyg- och rymdorganisationer. Det är ett delprojekt i ett NATO-övergripande projekt där medverkande organisationer kan testa nya regleralgoritmer på 3D-printade skalmodeller av flygplan, utvecklade och tillhandahållna av IEI vid Linköpings universitet. Uppdraget i det här doktorandprojektet som finansieras av Saab innebär att utveckla nya avancerade optimeringsbaserade regleralgoritmer för styrallokering (control allocation) för nästa generations stridsflygplan. Styrallokering är intressant när det finns flera olika sätt att påverka en farkost på, men olika sätt (styrdon) har sina respektive för- och nackdelar som att påverka t.ex. radarsignatur eller luftmotstånd. Speciellt kommer de utmaningar som smygflygplan (stealth) skapar att betraktas, där det kan krävas många samverkande styrytor och/eller vektoriserad dragkraft (thrust vectoring control, TVC) för att garantera plattformens säkerhet och styrbarhet. En viktig komponent i den planerade forskningen är den för inbäddad optimering ledande QP-lösaren daqp som utvecklats av forskargruppen.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom elektroteknik, teknisk fysik, maskinteknik, datateknik eller teknisk matematik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå enligt ovan, alternativt på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kravet på examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, det vill säga när anställningsavtalet signeras.
Vidare ska du vara intresserad av att lära dig nya saker och att utforska det okända, och du är noggrann med detaljer. Du ska även ha god förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt.
Din arbetsplats
Avdelningen för reglerteknik bedriver på ett framgångsrikt sätt forskning, forskarutbildning samt grundutbildning inom områden som autonoma system, data-driven modellering, komplexa nätverk, lärande reglering, optimering och sensorfusion. Avdelningen har omfattande samarbeten både med industrin och med andra forskargrupper runtom i världen.
Mer information om avdelningen finns här: här. För att få veta mer om ISY, klicka här.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Kontakta gärna isyphdcouncil@groups.liu.se
om du har frågor kring hur det är att arbeta som doktorand på ISY.
Tillträde enligt överenskommelse, dock förväntar vi oss att du ska ha påbörjat anställningen senast den 31 oktober, 2026.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.
Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 februari, 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Professor
Daniel Axehill daniel.axehill@liu.se Jobbnummer
9726994