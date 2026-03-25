Doktorand i Reglerteknik
2026-03-25
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom reglerteknik vid Institutionen för Systemteknik (ISY).
Du kommer att arbeta inom ett projekt som handlar om datadriven reglerteknik. Trots stora framsteg inom maskinlärning är framgångsrika tillämpningar av dessa resultat inom reglerteknik få. Skälet är att reglersystem kräver garantier i termer av stabilitet och robusthet. Målet med din forskning kommer att vara att överbrygga detta gap. Forskningen sker i samarbete med Professor Anders Rantzer vid reglerteknikinstitutionen vid Lunds universitet inom ramen för ELLIIT (elliit.se).
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom elektroteknik, teknisk fysik, datateknik eller tillämpad matematik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå enligt ovan eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kravet på examen behöver vara uppfyllt vid den tidpunkt då anställningskontraktet signeras.
Sökande måste uppvisa mycket god matematisk mognad, ha mycket goda färdigheter i programmering, och ha mycket god förmåga att kommunicera på engelska både i tal och skrift.
Vidare bör du ha förmåga att arbeta självständigt, vara målfokuserad samt ha problemlösningsförmåga. Du bör även vara tydlig i din kommunikation samt ha förmåga att samarbeta med andra.
Din arbetsplats
Avdelningen för reglerteknik är en internationellt synlig och dynamisk forskningsmiljö med stark förankring i både teori och tillämpning. Här bedrivs framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom centrala och snabbt växande områden som autonoma system, datadriven modellering, lärande reglering, optimering, komplexa nätverk och sensorfusion.
Verksamheten kännetecknas av en nära koppling mellan metodutveckling och verkliga tillämpningar, och avdelningen har omfattande samarbeten med både industrin och ledande forskargrupper världen över. Som doktorand blir du en del av en kreativ och stimulerande miljö där nyfikenhet, samarbete och vetenskaplig excellens står i fokus.
För mer information om att arbeta på ISY, klicka här: https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Kontakta gärna isyphdcouncil@groups.liu.se
om du har frågor kring hur det är att arbeta som doktorand på ISY.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 april, 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
