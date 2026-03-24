Doktorand i psykologi
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap med preliminär utbildningsstart i juli 2026.
Projektbeskrivning
Ämnet psykologi vid Örebro universitet ingår tillsammans med kriminologi, socialt arbete och rättsvetenskap i Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR). Vid BSR finns en unik kombination av huvudområden i form av psykologi, kriminologi, socialt arbete och rättsvetenskap som möjliggör samarbeten över ämnesgränserna, möten och utbyte av kompetens samt goda möjligheter för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Vid BSR erbjuds fristående kurser och utbildningsprogram på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.
Som doktorand kommer du att vara en central del i ett forskningsprojekt vid BSR inom enheten för psykologi med fokus på att undersöka de ömsesidiga sambanden mellan teknikanvändning och sömn hos barn och ungdomar. Projektets övergripande mål är att identifiera fysiologiska och psykologiska mekanismer och kausala samband mellan kvällsanvändning av digital teknik och sömn, samt att bidra med evidens som kan ligga till grund för mer träffsäkra rekommendationer och interventioner. Projektet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (https://maw.wallenberg.org/en/project/exploring-young-peoples-sleep-digital-world)
och leds av docent Serena Bauducco.
Du kommer att arbeta i en mångsidig och tvärvetenskaplig forskningsmiljö där utvecklingspsykologi, experimentell psykologi och klinisk psykologi förenas i ett gemensamt fokus på sömn och hälsa. Forskningsprojektet och dess delstudier är redan planerade, men du kommer att vara delaktig i hela forskningsprocessen - från vidare planering och genomförande till analys, publicering och spridning av resultat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
• Ansvar i planering och genomförande av tre experimentella labbstudier med barn (3-5 år) och ungdomar (15-20 år) med stöd av handledarna och forskningsassistent.
• Ansvar i planering och genomförande av en longitudinell studie med upprepade mätningar med ungdomar (15-20 år) med stöd av handledarna och forskningsassistent.
• Ansvar för rekrytering av studiedeltagare i samarbete med forskningsassistent.
• Datainsamling genom enkäter, beteendeobservationer samt fysiologiska mätningar (t.ex. sömnmätning i laboratorium och hemmiljö) med stöd av handledarna och forskningsassistent.
• Bearbetning och analys av primärdata med stöd av handledarna.
• Samarbete med relevanta samhällsaktörer, såsom förskola, skola och barnhälsovård (BVC).
Delar av datainsamlingen kommer att genomföras i sömnlaboratorium under kvälls- och nattetid.
Du förväntas även aktivt bidra till spridningen av forskningsresultat via vetenskapliga publikationer och muntliga presentationer på svenska och engelska.
Som doktorand kommer du att handledas av docent Serena Bauducco (huvudhandledare), docent Martien Schrooten och docent Annika Norell vid enheten för psykologi, Örebro Universitet.
Utbildningen, anställningen, behörighet och urval
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20260066
Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Serena Bauducco, projektledare, serena.bauducco@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.
Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• CV
• Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för kandidatexamen
• Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för magister-/masterexamen
• Självständigt arbete (examensarbete)
• Övriga relevanta dokument, intyg och diplom som styrker din ansökan
• Skriv 1) en kort forskningsplan där du designar en studie som representerar ett nästa steg i forskningen om barn och ungas sömn och teknikanvändning, med utgångspunkt i den här litteraturöversikten (Bauducco et al., Sleep Medicine Reviews, 2024; DOI: 1016/j.smrv.2024.101933 - https://doi.org/10.1016/j.smrv.2024.101933).
Beskriv hur dina tidigare erfarenheter ger dig en relevant bakgrund för att genomföra och bidra till den föreslagna studien. Relatera till konkreta erfarenheter, såsom studier, arbete, uppsatser eller metodträning (forskningsplanen ska vara 3-5 sidor, inklusive referenser; den föreslagna studien används som bedömningsgrund i ansökan); 2) Redogör även för din motivation att arbeta inom detta forskningsområde och vad som driver ditt intresse för projektets teman (max 1 A4 sida).
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (http://www.kammarkollegiet.se).
En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-fordig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-04-27. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
