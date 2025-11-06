Doktorand i psykologi
2025-11-06
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap med preliminär utbildningsstart i januari 2026.
Projektbeskrivning
Ämnet psykologi vid Örebro universitet ingår tillsammans med kriminologi, socialt arbete och rättsvetenskap i Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR). Vid BSR finns en unik kombination av huvudområden i form av psykologi, kriminologi, socialt arbete och rättsvetenskap som möjliggör samarbeten över ämnesgränserna, möten och utbyte av kompetens samt goda möjligheter för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Vid BSR erbjuds fristående kurser och utbildningsprogram på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.
Som doktorand kommer du att vara en central del i ett forskningsprojekt vid BSR inom enheten psykologi med fokus på att utveckla och utvärdera en intervention inom barnhälsovårdens utökade hembesöksprogram i Stockholm. Projektets övergripande mål är att främja den tidiga språkutvecklingen hos barn i socialt utsatta områden. Projektet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (https://maw.wallenberg.org/projekt/ojamlikheter-i-sprakutveckling-en-central-folkhalsofraga)
och leds av docent Linda Forssman.
Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och vara delaktig i hela forskningsprocessens - från design och genomförande till analys och spridning av resultat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
• Medverkan i planering och genomförande av interventionsstudier riktade till barn och deras föräldrar.
• Ansvar för rekrytering av studiedeltagare.
• Datainsamling via enkäter, intervjuer och observationer.
• Analysera primärdata och större registerbaserade databaser med stöd av handledargruppen.
• Samarbeta med relevanta aktörer inom barnhälsovården.
Du förväntas även aktivt bidra till spridningen av forskningsresultat via vetenskapliga publikationer och presentationer.
Som doktorand kommer du att handledas av docent Linda Forssman (huvudhandledare) vid enheten för psykologi, Örebro Universitet, och docent Malin Bergström (extern bihandledare) vid Karolinska institutet, Stockholm.
Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av heltid. Tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid kommer i sådant fall att göras.
Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken (https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/regelhandbok-for-utbildning-pa-forskarniva.pdf)
kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 31 300 kr per månad (lönenivån kommer att ändras efter årets lönerevision).
Behörighet och urval
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20250327
Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Linda Forssman, projektledare, linda.forssman@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.
Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• CV
• Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för kandidatexamen
• Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för magister-/masterexamen
• Självständigt arbete (examensarbete)
• Övriga relevanta dokument, intyg och diplom som styrker din ansökan
• Forskningsplan, skriven på engelska och omfattande 3-5 sidor inklusive referenser. Forskningsplanen ska presentera en plan för delstudier inom projektets ramar och innehålla: Teoretisk bakgrund, tydligt formulerade forskningsfrågor, beskrivning av metod och genomförande, samt etiska överväganden.
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (http://www.kammarkollegiet.se).
En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2025-12-04. Välkommen med din ansökan!
