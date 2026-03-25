Doktorand i proteinsyntes
Uppsala universitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-03-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala
, Upplands Väsby
, Gävle
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med proteinsyntes, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom strukturbiologi, molekylärbiologi, mikrobiologi, beräkningsbiologi, molekylär systembiologi, biofysik och molekylär evolution (http://www.icm.uu.se).
Den lediga doktorandpositionen finns inom i prof. Anthony Forsters forskargrupp (https://www.icm.uu.se/molecular-biology/forster-lab/)
inom forskningsprogrammet Molekylärbiologi.
Arbetsuppgifter och projektbeskrivning
Forster-laboratoriet har publicerat syntetiska, bakteriella, proteinsyntessystem som avslöjade överraskande grundläggande mekanismer inom translation. Detta ledde till ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, med titeln "Revisiting ribosomal catalysis". Målet är att bestämma nyckelkomponenter för katalys av den komplexa ribosomen, som innehåller mer än 50 RNA- och proteinkomponenter, och att skapa det första syntetiska ribosomala peptidyltransferaset. Doktoranden ska primärt fokusera på forskarstudier, men andra arbetsuppgifter relaterade till undervisning och administrativt arbete kan involveras, upp till maximalt 20 % av tiden.
Information om forskarutbildning, behörighetskrav och antagningsregler finns på fakultetens webbplats, http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå inom biokemi, biologi, bioteknik eller annat ämne som arbetsgivaren anser vara likvärdigt eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Sökanden ska ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. En förutsättning är goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, eftersom arbetet genomförs i en internationell miljö.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av transkription, överproduktion av proteiner, rening av ribosomer, translationsanalyser och kryo-EM är meriterande för forskningen, medan utbildning i syntetisk biologi och goda färdigheter i svenska är till hjälp för undervisning.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i
Ansökan bör inkludera CV samt examensbevis som inkluderar samtliga betyg och snittbetyg.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-06-08 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Anthony Forster at a.forster@icm.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026, UFV-PA 2026/865.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
