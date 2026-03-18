Doktorand i produktionsteknik
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap / Högskolejobb / Trollhättan Visa alla högskolejobb i Trollhättan
2026-03-18
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap i Trollhättan
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Doktorand i produktionsteknik - automation
Avdelningen för Industriautomation vid Högskolan Väst söker en mycket motiverad doktorand inom automation med expertis inom automatiserade system och processförståelse.
Detta är en unik möjlighet att arbeta i framkant av hållbarhet, teknik och innovation i samarbete med akademi och industriledare. Forskningsarbetet kommer att genomföras i samarbete med andra forskare och industripartners som främst bidrar till projektet genom expertis inom elektriska drivlinor, återvinning, automation och processutveckling. Doktoranden kommer att arbeta med processutveckling av ett automatiserat supersorteringssystem.
Läs mer om projektet här:
Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet
Detta doktorandprojekt fokuserar på att utforska och utveckla AI-drivna metoder för robotbaserad materialhantering runt återvinning av metalliska material. Målet med projektet är att optimera robotsystemet i en kollaborativ miljö med det slutliga målet att möjliggöra utnyttjande av återvunnet metalliskt material långt utöver nuvarande bästa praxis. Detta kommer att säkerställa att sorterat avfall kan återanvändas utan att generera utsläpp av växthusgaser (GHG) i efterföljande användningssteg.
Doktoranden kommer att arbeta delar av tiden vid Högskolan Väst i Trollhättan och delar av tiden på Missions 0-huset i Göteborg. Denna samarbetsroll är en del av Mission 0 House, en dynamisk forskningsarena som sammanför fem universitet och ledande industripartners för att skapa störande, nollutsläppslösningar. Mission 0 House är beläget i hjärtat av Sveriges unika innovationskluster och har som mål att vara världsledande inom nollutsläppsforskning och -teknik.
Ämnesområde: Produktionsteknik
Forskningsmiljö:
Doktoranden kommer att knytas till forskningsmiljön Flexibel Automation vid Institutionen för ingenjörsvetenskap som fokuserar på smart och människocentrerad industriell automation med specialisering inom flexibilitet och Plug & Produce. Doktorandarbetet kommer ske i nära samverkan med forskningsmiljön vid Avdelningen för Elektroteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap samt Avdelningen för Elektricitetslära vid Uppsala Universitet. Doktorandprojektet kommer att ha tillgång till avdelningarna högklassiga laboratorium på Industricampus Stallbacka samt Produktionstekniskt centrum, båda i Trollhättan.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Läs mer om doktorandanställningar på Högskoleförordningen 5 kap 2§. Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet elektroteknik och automation.
Behörighetskrav:
För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: grundläggande behörighet och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Produktionsteknik har den som har:
Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet.
Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.
Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige eller utomlands.
För denna anställning krävs dessutom:
Examen inom automation, AI, Elektronik, produktionsteknik eller närliggande område.
Dokumenterade kunskaper inom sensorteknik.
Goda kunskaper inom svenska och engelska språket, både i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete inom området genom samverkansprojekt mellan olika lärosäten och industrier.
Dokumenterad erfarenhet av AI och visionsteknik.
Dokumenterad erfarenhet av robotik och automation.
Förmåga att bedriva forskning och undervisning på svenska.
Visad erfarenhet av experimentellt arbete inom automation.
Visad erfarenhet av undervisning och handledning av examensarbete.Övrig information
Läs om bedömningsgrunder, varaktiget och anställningsvillkor på högskolans webbplats.Så ansöker du
Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.
Ansökan ska bestå av:
CV/Meritförteckning
Personligt brev innehållande:
Intresse för forskningsämnet
Tidigare erfarenhet av det föreslagna forskningsämnet och dess forskningsmetoder och vetenskapliga teorier
Motiv till att bedriva forskarstudier
Examensbevis för kandidat- och masternivå
Examensarbete på avancerad nivå
Diploma Supplement och kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
Övriga handlingar som sökanden vill åberopa
Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.
Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2026-04-08.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052) Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap Kontakt
Mikael Ericsson 0520-223318 Jobbnummer
9804789