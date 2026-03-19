Doktorand i kulturgeografi
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-03-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet i Umeå
, Haparanda
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för geografi utannonserar nu en befattning som doktorand i kulturgeografi med syfte att bidra till vår ekonomgeografiska forskning om regional utveckling och "gröna" industriinvesteringar.
Anställningen påbörjas den 1 sept 2026, eller enl ök. Doktorandprojektet är ett samverkansprojekt mellan Institutionen för geografi, https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/foretagsforskarskolan/
vid Umeå universitet och Region Västernorrland. Målet med projektet är att undersöka hur strategisk planering kan främja utveckling under snabba förändringsprocesser. Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Doktorandprojektet fokuserar på den regionala nivåns roll i samband med större (gröna) industrietableringar, med särskilt fokus på Region Västernorrland. Projektet adresserar centrala frågor kring flernivåstyrning, strategisk fysisk planering, regional diversifiering, utvecklingsfällor samt sociala och arbetsmarknadsmässiga effekter av snabba strukturförändringar. En doktorandtjänst inom Företagsforskarskolan inkluderar även en praktikperiod på totalt tre månader vid en av de externa organisationerna för varje doktorand. https://umu.varbi.com/what:job/jobID:915214/
hittar du en utförligare beskrivning.
Avhandlingsarbetet ska bestå av minst två av följande delstudier:
• Spänningar i flernivåstyrning och behovet av strategisk planering före, under och efter större etableringar
• Regionens position i globala värdekedjor och konsekvenser för långsiktig konkurrenskraft
• Företagsdynamik, diversifiering och risk för utvecklingsfällor
• Arbetsmarknadens och omställningens sociala dimensioner, inklusive jobbskapande, löner, migration och kompetensförsörjning
I huvudsak förväntas projektet utgöras av kvantitativa analyser och dokumentanalys, men beroende på vilka delprojekt som avses kan projektet bygga på en kombination av intervjuer och kvantitativa analyser. Doktoranden blir en del av en ledande forskningsmiljö kring regional utveckling bestående av ekonomgeografer och kommer även vara kopplad till det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "https://www.umu.se/forskning/projekt/det-nya-framtidslandet/?"
vid https://www.umu.se/centrum-for-regionalvetenskap/.
Du förväntas aktivt medverka i internationella akademiska sammanhang samt kommunicera forskningsresultat till relevanta samhällsaktörer. Eftersom projektet är empiriskt förankrat och förutsätter praktik i Region Västernorrland är förmåga att förstå svenska en stark merit.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid i fyra år med start den 1 sept 2026 eller enl ök. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorander. Om institutionstjänstgöring kan erbjudas (max 20% av heltid) förlängs anställningstiden med motsvarande tid. Placering är vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet.
Behörighet
För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i kulturgeografi. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande ämne (tex ekonomisk historia, nationalekonomi, innovationsstudier) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Övriga kvalifikationer
Sökanden ska behärska det svenska och engelska språket i tal och skrift, ha insikt i forskning inom det samhällsvetenskapliga området, särskilt kulturgeografi. Intresse för frågor rörande grön omställning, näringslivsdynamik eller arbetsmarknad samt erfarenhet av regionala policy-, planerings- eller utvecklingsfrågor är meriterande. God förmåga att arbeta självständigt, analytiskt och strukturerat värderas högt liksom kunskap och erfarenhet av framförallt kvantitativa forskningsmetoder och datamaterial är meriterande.Så ansöker du
En fullständig ansökan ska innehålla:
1. Forskningsskiss relaterad till projektets tema där du formulerar forskningsfrågor och syfte utifrån relevant litteratur och minst två av de delprojekt som listas ovan (max 4 sid)
2. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 1 sid)
3. CV
4. Examensbevis
5. Uppsatser/övriga publikationer
6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner
Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas men att pågående examensarbete som ska examineras under vårterminen kan bifogas ansökan. Notera också att examensbevis måste finnas innan kandidaten kan erbjudas tjänsten.
Enligt HF (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Närmare upplysningar kring tjänsten och projektet lämnas av professor https://www.umu.se/personal/rikard-eriksson/
(projektledare), tfn 090-786 74 16, e-post rikard.eriksson@umu.se
.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2026/405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet Jobbnummer
9807155