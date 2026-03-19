Doktorand i hälsa och livsstil
2026-03-19
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.
Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och innovation. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i mångvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer.
Vi söker två doktorander till forskarutbildningen i hälsa och livsstil inom ramen för den nationella forskarskolan DACHE (Development of Academic Competence in Healthcare Education). DACHE syftar till att stärka forskningskapacitet och forskningsbaserad utbildning inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar. Forskarskolan bidrar därmed till integration av vetenskaplig och metodologisk kompetens och akademisk undervisningskompetens.
Den första anställningen får gälla i högst ett år och förlängs därefter med ett år i taget, under förutsättning att doktorandstudierna fortskrider på ett tillfredsställande sätt (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Slutmålet är en doktorsexamen.
Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). https://www.hh.se/om-hogskolan/akademier/akademin-for-halsa-och-valfard.html
Beskrivning och arbetsuppgifter
Du antas som doktorand till forskarutbildningen inom hälsa och livsstil. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska kurser, delprojekt med datainsamling, analys och framskrivning av vetenskapliga artiklar, samt deltagande i seminarier. Du ingår även i Forskarskolan DACHE där du studerar de inom forskarskolan obligatoriska forskarkurserna samt deltar vid regelbundna träffar på de medverkande lärosätena.
Den nationella forskarskolan DACHE erbjuder en strukturerad forskningsmiljö med syfte att öka antalet forskarutbildade lärare för ökad kvalitet i högre utbildning för hälso-och sjukvårdens professioner. Doktorander inom forskarskolan ska därför adressera forskning om utmaningar inom hälso- och sjukvårdsutbildning i ett komplext hälso- och sjukvårdssystem. Det innebär ett brett perspektiv som kan omfatta såväl klinisk omvårdnads/vårdvetenskaplig forskning eller frågor som rör pedagogik och profession. Forskningsprojekten utformas i dialog med de antagna doktoranderna och anpassas utifrån bakgrund, erfarenheter och forskningsintressen. Institutionstjänstgöring inom sjuksköterskeprogrammet om max 20% ingår i tjänsten.
Bedömningsgrunder
Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola. (Högskoleförordningen 5 kap 3§).
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§).
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:
- har avlagt en examen på avancerad nivå,
- har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Övriga bedömningsgrunder
Magister/masterutbildning inom vårdvetenskap eller annat område med relevans för forskningsområdet samt legitimerad sjuksköterska. Stark analytisk förmåga och kritiskt tänkande, förmåga att arbeta såväl självständigt som att samverka. Sökande ska även kunna påvisa engagemang i pedagogiskt utvecklingsarbete. God kommunikationsförmåga samt god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift är också ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av undervisning inom Högskolans sjuksköterskeprogram.
Vid tillsättning av anställningen kommer avseende fästas vid sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (Högskoleförordningen 5 kap 5§).
Lön enligt lokalt avtal för doktorander som är anställda vid Högskolan i Halmstad.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla:
- Personligt brev på svenska där du beskriver dina motiv för att söka en doktorandtjänst och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen. Max 1 A4 sida, Times New Roman, typsnitt 12, enkelt radavstånd
- Meritförteckning
- Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg samt eventuella intyg som styrker medverkan i kliniska studier, utvecklingsarbete eller utbildningsprojekt (om tillämpligt)
- Kortfattad forskningsskiss på engelska, med koppling till vetenskapliga metodreferenser och adekvat språkbehandling och formalia. Max 3 A4 sidor. Times New Roman, typsnitt 12, enkelt radavstånd.
Forskningsskissen ska kort beskriva:
• problemformulering och identifierad kunskapslucka relaterad till DACHES inriktning
• förslag på hur identifierat problem ska kunna undersökas samt ge förslag på tänkbara och lämpliga metoder.
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.https://www.hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.htmlhttps://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA 2026/37".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Högskolan i Halmstad
(org.nr 202100-3203)
Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd Kontakt
Elenita Forsberg, avdelningschef 073-3405567
