Documentation Engineer - 497148
2025-11-18
På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 80 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar.
Är du vår nya Teknikinformatör eller Teknisk skribent i Västerås?
Oavsett vad du kallar dig - är det viktigast att du är en person som har ett gediget tekniskt intresse och stor teknisk förståelse.
Din framtida roll
I rollen ingår att samla in teknisk information och leverera teknisk dokumentation för underhålls- och driftmanualer. Du kommer även granska och säkerställa korrekt innehåll före leverans.
Du kommer att ingå i ett mångfaciterat team med en mångfald av kompetenser och bakgrunder.
Vi värdesätter teknisk kunskap och bred helhetsförståelse för fordonens komponenter och system.
Du rapporterar till Documentation Manager.
Vad kommer du att göra?
Skriva och uppdatera dokument.
Ta fram teknisk dokumentation i XML, såsom tekniska beskrivningar, underhållsinstruktioner, felsökningsinstruktioner, förarmanualer etc.
Granska, uppdatera och översätta teknisk dokumentation.
Skapa och uppdatera illustrationer.
Samarbeta, kommunicera och hantera uppföljning med berörda parter; koordinatorer, utbildare, systemingenjörer mm.
Delta i både interna möten samt kundmöten för att säkerställa att krav, feedback samt tillhörande rapportering uppfylls.
Delta i workshops och besöka fordonsdepåer för att på plats kunna verifiera informationen.
Om dig
Då vi är en stor organisation med många projekt söker vi både dig med erfarenhet men även du som är i början av din karriär. Hos oss kan du utvecklas och utmanas på plats oavsett om du har många år i branschen eller precis ska börja.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad samt besitta en vana att arbeta enligt en uppsatt och tydlig process. Vidare har du erfarenhet, att inom uppsatta tidsramar, kunna avsluta och leverera det arbete du har påbörjat.
Vi tror även att du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du besitter en utpräglad och tydlig kommunikativ förmåga som gör att både budskap och förväntningar är klara för alla berörda parter.
För att lyckas i rollen:
Vi värdesätter passion och attityd framför erfarenhet. Det är därför vi inte förväntar oss att du har alla färdigheter. Istället har vi listat några som vi tror kommer hjälpa dig att lyckas och växa i den här rollen:
Relevant utbildning inom teknisk dokumentation, informationsdesign, ingenjörsvetenskap eller motsvarande område. Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig t.ex. underhållstekniker.
Erfarenhet från tekniskt arbete från automationsindustrin, flyg, tåg eller likande.
Obehindrat kunna kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Praktisk erfarenhet av underhåll och felsökning.
Kunskap om järnvägsfordon.
Erfarenhet inom XML, dokumenthanteringssystem (CMS) och script.
Erfarenhet av produktutvecklingsdatabas (PDM-system) och reservdelshantering.
Har vi väckt ditt intresse för att jobba hos oss? Då vill vi höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Vi vill inte ha något personligt brev till den här rekryteringen. Utan du kommer få svara på några urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Sånt du kommer att gilla
Följ med oss på en livslång transformativ resa - järnvägsindustrin är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär.
Njut av stabilitet, utmaningar och en långsiktig karriär fri från tråkiga dagliga rutiner
Samarbeta med tvärgående team och hjälpsamma kollegor
Bidra till innovativa projekt
Utvecklas inom företaget
Dra nytta av vår investering i din utveckling genom prisbelönt lärande
Du behöver inte vara en tågentusiast för att trivas hos oss. Vi garanterar att när du kliver på ett av våra tåg med dina vänner eller familj kommer du att vara stolt. Om du är redo för utmaningen vill vi gärna höra från dig!
