Vill du vara med och bidra till ett av Sveriges mest banbrytande klimatprojekt? Vi söker nu en erfaren Document Controller till BECCS-projektet (Bio-Energy Carbon Capture and Storage) - en av världens första storskaliga bio-CCS-anläggningar. Här får du en nyckelroll i att säkerställa ordning, struktur och spårbarhet i projektets dokumentation, samtidigt som du blir en del av ett engagerat team som arbetar för en mer hållbar framtid.
Om rollen Som Document Controller blir du ansvarig för att hantera, utveckla och kvalitetssäkra projektets dokumenthantering. Du arbetar nära Document Control Lead samt projektets olika funktioner - från engineering och inköp till byggledning och information coordination. Din insats säkerställer att rätt version av rätt dokument alltid finns tillgänglig för rätt mottagare.
Du kommer bland annat att:
Hantera, strukturera och arkivera projektdokumentation enligt fastställda rutiner.
Koordinera dokumentinlämning, granskning och godkännandeprocesser.
Ansvara för versionshantering och spårbarhet.
Stötta projektteamet med dokumentstöd och framtagning av rapporter.
Utveckla och implementera effektiva dokumenthanteringsrutiner specifikt för BECCS.
Vara en nyckelkontaktperson för frågor och support inom dokumenthantering.
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av dokumenthantering i större CAPEX-projekt, gärna inom bygg/anläggning.
Är van att arbeta i dokumenthanteringssystem (EDMS/CDE) som Aconex eller liknande.
Är strukturerad, noggrann och trivs med att hantera stora mängder information.
Har goda kunskaper om projektstyrning, revisionskrav och dokumentationsprocesser.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Har en eftergymnasial utbildning eller kandidatexamen inom Information Management, Administration eller liknande.
Vi värdesätter också att du är proaktiv, lösningsorienterad och flexibel - och att du trivs i en dynamisk miljö där förutsättningar kan ändras snabbt.
Omfattning och tid Uppdragsperiod: 22-sep-2025 - 30-sep-2026 Omfattning: Heltid Arbetsplats: Campus - Jägmästargatan 2, Stockholm. Resor kan förekomma i tjänsten. Förlängningsoption: 1+1+1 år
Ansökan Skicka in ditt CV och svara på några frågor för att ansöka. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Processen innefattar intervjuer hos Devotum och vår kund samt referenstagning. Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
