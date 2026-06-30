Djurvårdare sökes till Djurklinik
AB MaxTryck Grupp / Djuruppfödarjobb / Eslöv Visa alla djuruppfödarjobb i Eslöv
2026-06-30
, Kävlinge
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En Djurklinik i Eslöv är en familjär smådjursklinik i Eslöv med ett engagerat team som brinner för sina patienter och värdesätter arbetsglädje. Vi utgör allt från den årliga vaccinationen till internmedicinska utredningar samt kirurgi och tänder. Vi tar dagligen även hand om fall av akutare karaktär. Vi är fullt utrustade med nytt ultraljud, tandröntgen, tandscaler, vanlig röntgen, nya narkos maskiner med ventilator samt den nyaste övervakningen.
Vi behöver nu förstärkning till vårt härliga team, kanske är du just den person vi letar efter? Vi söker dig som är djurvårdare nivå 2 eller 3 med 1-2 års erfarenhet och ett stort intresse för smådjur. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i team. Du behöver känna dig trygg så att du vissa dagar arbetar självständigt på kliniken. Det är viktigt för oss att du är positiv, har ett lösningsorienterat synsätt och uppskattar teamarbete och kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift. Vi värdesätter ett högt engagemang, egna initiativ och ideér. Tjänsten är 70-100%.
Har vi lyckats fånga ditt intresse?
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor och skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi hoppas att vi hörs! Skicka in din ansökan till abmaxtryck@gmail.com
Bästa hälsningar
En Djurklinik i Eslöv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: abmaxtryck@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB MaxTryck Grupp
(org.nr 556770-6733)
Verkstadsvägen 5A (visa karta
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241 38 ESLÖV Arbetsplats
MaxTryck Grupp, AB Jobbnummer
9984713