Djurtekniker
Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin / Djurskötarjobb / Solna Visa alla djurskötarjobb i Solna
2026-01-16
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Komparativ Medicin är Karolinska Institutets centrala organisation med uppdrag att ta hand om dagens och utveckla framtidens försöksdjursverksamhet.
Vår målsättning är att med specialistkompetens stödja Karolinska Institutets forskning och utbildning. Ett etiskt förhållningssätt och att värna om en god miljö för både djur och människor är ledord i vår verksamhet. Vid Komparativ Medicin arbetar veterinärer, djurtekniker, biomedicinska analytiker, lärare och teknisk- administrativ personal fördelat på fyra av Europas modernaste djuranläggningar. Vår verksamhet är förlagd till Campus Solna.
Din roll
Arbetsuppgifterna består av daglig kontakt med forskare, assistering vid försök och övriga normalt förekommande uppgifter på en djuranläggning såsom daglig skötsel av olika djurslag, burbyte, biopsitagning, avel, märkning samt städning. Även elektronisk journalföring och import/export av djur ingår i arbetet. Utbildning i procedurer för övriga djurtekniker och forskare kan förekomma. Att arbeta som djurtekniker är fysiskt krävande då en del tunga lyft ingår i arbetet. Du ingår i ett schema för helgarbete och "röda" dagar. Din placering blir där verksamheten för närvarande har ett behov och kan därför komma att variera mellan flera djuranläggningar. Som djurtekniker vid KM skall man vara bekväm med att arbeta med samtliga djurslag inom verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig med avklarad gymnasieutbildning, helst från naturbruksgymnasium eller annan relevant djurutbildning. För att trivas i rollen behöver du ha ett stort intresse för djurens miljö och den forskning KI bedriver. Du är ansvarsfull, noggrann och mycket serviceinriktad. Vidare ser vi att du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du tar ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för att nå ett bra slutresultat.
Meriterande är kunskaper i avelsarbete, utbildning i Laboratory Animal Science på gnagare, injektionstekniker, blodprovstekniker och gavage. Meriterande är även erfarenhet av elektronisk journalföring och tidigare arbetslivserfarenhet från andra serviceyrken. Du innehar goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift. Som person trivs du att arbeta både självständigt och i team. Det kan bli aktuellt med arbetsprov för att kunna visa dina praktiska färdigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.
Placering: Solna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-159/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin Kontakt
Margareta Some, enhetschef margareta.some@ki.se Jobbnummer
9687458