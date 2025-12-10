Djurskyddshandläggare vikariat
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och bidra till att stärka djurskyddet i Stockholms län? Då kan detta vara ett jobb för dig!
Vill du vara med och bidra till att stärka djurskyddet i Stockholms län? Då kan detta vara ett jobb för dig!
Till enheten för djurskydd söker vi en medarbetare med kompetens för djurskyddsarbete, särskilt inom handläggning av klagomålsärenden och ärenden rörande bristande tillsyn över hund.
Arbetet inom djurskyddsområdet omfattar förutom dessa områden bland annat djurskyddskontroll, både efter inkomna klagomål samt rutinkontroller, djurförbudsprövningar, tillståndsprövning och förprövning samt handläggning av underställda omhändertaganden från polis och verkställighet.
Vad ingår i rollen?
Hos oss får du ett varierade jobb och du kommer i första hand att arbeta med ärenden rörande bristande tillsyn över hund och handläggning av klagomålsärenden. Området innefattar exempelvis mottagande och beredning av anmälningar. Som djurskyddshandläggare arbetar du både administrativt och i fält. Du granskar handlingar och genomför djurskyddskontroller, skriver kontrollrapporter samt författar och föredrar beslut. Arbetet innebär även övrig administration och service.
Arbetet kan eventuellt kombineras med andra arbetsuppgifter beroende på din kompetens och verksamhetens behov. Till exempel kan det handla om att handlägga underställelser från polis, göra planerade kontroller av lantbruksdjur och besiktningar av djurtransporter, tillståndsprövning, att verkställa omhändertaganden av djur eller göra djurförbudsprövningar.
Vi arbetar indelat i grupper med grundfokus på en eller flera arbetsuppgifter men du behöver vara inställd på att stötta och bidra i andra arbetsuppgifter eller i andra grupper och enheter på avdelningen.
Uppdraget innebär många kontakter på olika nivåer i samhället, till exempel med allmänheten, djurhållare, djurhälsopersonal, företag, branschorganisationer, kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och departement.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har
- högskoleutbildning och är agronom, etolog, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller biolog med fördjupning inom djurskyddsområdet alternativt ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- god kunskap om djurskyddslagstiftningen samt kännedom om välfärdsrisker inom olika djurhållningsformer
- erfarenhet av arbete som djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen och kunskaper inom systemen Platina och DSK
- goda kunskaper inom Office-paketet
- god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig i både tal och skrift på svenska
- körkort för personbil.
För att du ska lyckas och trivas i rollen behöver du ha egen drivkraft, kunna ta initiativ och självständigt planera och utföra ditt arbete på ett effektivt sätt mot fastställda mål och tidplaner. Du är ansvarstagande, lyhörd och har en mycket god kommunikativ förmåga. Arbetet förutsätter att du tycker om att samarbeta med andra människor då du kommer att ha mycket kontakt med djurägare och verksamhetsutövare, myndigheter och kollegor på avdelningen. Du behöver ha gott omdöme i alla dessa kontakter kombinerat med stor integritet i myndighetsutövningen.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av ärendehandläggning gällande lagen om tillsyn över hundar och katter
- praktisk erfarenhet av arbete med djur
- erfarenhet av arbete med människor inom till exempel vård, omsorg eller pedagogisk verksamhet
- erfarenhet av annan ärendeutredning eller arbete på myndighet.
Mer om oss och rollen
Du kommer att arbeta på enheten för djurskydd. Enheten består av verksamhetsområdet djurskydd, med ärenden kopplat till klagomål på bristande djurhållning, omfattande hela kedjan från upprättande av anmälan till kontroll och i förekommande fall omhändertaganden. Även ärenden rörande bristande tillsyn av hund.
Vi är en del av Avdelningen för landsbygd som har ytterligare fyra enheter och med närmare 80 medarbetare.
I teamen samarbetar vi och stöttar varandra inom våra respektive områden. Enhetscheferna leder med värme och engagemang och utövar ett tillitsbaserat ledarskap.
Anställningen är ett vikariat på heltid, fram till den 30 juni 2027.
Tillträde i februari 2026 eller efter överenskommelse
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Vi kan komma att kalla till intervju löpande under ansökningstiden.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Joakim Johansson, enhetschef, enheten för djurskydd, tfn 010-223 12 99. Frågor kan också besvaras av Janina Lindgren, enhetschef på enheten för djurvälfärd tfn 010-223 17 68.
Fackliga kontaktpersoner är Isabel Lundahl för SACO, tfn 010-223 22 44, Eva Mo för ST, tfn 010-223 14 62.
Sista dag att ansöka är 26 dec 2025
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län.
Hos oss finns experter inom många olika sakområden - vår samlade kompetens har en imponerande bredd, och här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss Ersättning
