Djurskötare till grisuppfödning
Hilmerdal AB / Djuruppfödarjobb / Mellerud Visa alla djuruppfödarjobb i Mellerud
2026-07-01
, Färgelanda
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Djurskötare sökes till Hilmér Lantbruk AB & Hilmerdal AB
Hilmér Lantbruk AB & Hilmerdal AB drivs av Gustav och Oscar. Vi är ett framåtblickande lantbruk med fokus på ständig utveckling och förbättring inom våra verksamhetsområden: grisuppfödning, växtodling, entreprenad och energiproduktion. Totalt är vi 28 engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att nå våra mål.
Vår verksamhet är belägen på Dalboslätten utanför Mellerud.
Vi söker nu en person till Bäckens gård. Du kommer jobba med en grisningen som ditt huvudfokus. Vi har 42 suggor som grisar varannan vecka
Utöver jobb i grisningen är det jobb som: flytt av djur, vaccination, serivce och underhåll, tvätt av utlastningsutrymmen etc
Tidigare erfarenheter av grisuppfödning är meriterande men inget krav
Vi söker dig som vill vara med på vår gemensamma resa mot att utveckla verksamheten och nå toppresultat!
Har du frågor eller vill veta mer? Tveka inte att höra av dig!
📞 Ring Oscar på: 073-501 53 83
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: oscar.hilmer@hilmerlantbruk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hilmerdal AB
(org.nr 559168-3908)
Bäckens Gård 1 (visa karta
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464 93 MELLERUD Jobbnummer
9986373