Djurskötare Mjölkgård
Snaten Lantbruk Aktiebolag / Djuruppfödarjobb / Ljusdal Visa alla djuruppfödarjobb i Ljusdal
2026-07-14
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Snaten Lantbruk AB/Vallens Gård ligger strax utanför Ljusdal i natursköna Hälsingland. I dagsläget brukar gården ca 1700 ha åker för produktion av vall, foderspannmål och helsäd till gårdens mjölkbesättning. Besättningen består i dagsläget av ca 1200 mjölkande kor, plus sinkor och rekryteringsdjur. Utöver mjölk- och foderproduktion förvaltar vi skog och tillverkar biogas och fordonsgas.
Våra kor mjölkas i robot, och våra kalvar hålls i gruppsystem med ammor från ca 1 veckas ålder.
I vårt ladugårdsteam jobbar ca 12 svensktalande tjejer och killar.
Vallens Gård har under många år varit i en expansiv fas, vårt senaste ladugårdsbygge togs i drift juni 2025.Vi jobbar aktivt med djurvälfärd och djurhälsa, och för att kunna fortsätta utveckla det arbetet så behöver vi förstärka vårt ladugårdsteam.
Vi söker dig som vill jobba med den dagliga skötseln av kor, kalvar och rekryteringsdjur. Du som söker tjänsten ska vara ansvarstagande och intresserad av att jobba med mjölkkor. Har du tidigare erfarenhet är det meriterande.
För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget.
Vid behov kan boende eventuellt ordnas under en övergångsperiod.
Är du intresserad av att veta mer om någon av tjänsterna så är du välkommen att kontakta:
Driftsledare Sofi Öhlund 073-088 82 08
Förman Daniel Fredin 070-697 55 39
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: info@vallensgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snaten Lantbruk Aktiebolag
(org.nr 556438-4039), http://vallensgard.se
Vallen 14 Vallens G (visa karta
)
827 94 LJUSDAL Arbetsplats
Vallens Gård Kontakt
driftsledare
Sofi Öhlund sofi@vallensgard.se 0730888208 Jobbnummer
10002839