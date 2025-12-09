Djurskötare
Vi på Agroflow har fått möjligheten att hjälpa vår kund i Färgelanda att hitta deras nästa kollega - en person som vill vara med och utveckla en växande verksamhet och bidra till en hållbar och ansvarsfull djurhållning. Du blir anställd av Agroflow, men arbetar inhyrd på heltid hos kunden.
Vår kund driver en modern värphönsanläggning i Färgelanda fördelade på tre anläggningar. Nu söker vi dig som är flexibel, positiv, ansvarstagande och händig - och som trivs med ett fysiskt arbete i en miljö där djurens välmående står i centrum.
Tycker du om värphöns och vill arbeta med dessa fantastiska djur, samtidigt som du bidrar till en god och trygg djurhållning? Då kan detta vara jobbet för dig.
Som Djurskötare kommer du att:
• Delta i den dagliga driften och skötseln av hönsen
• Utföra enklare reparationer, service och underhåll av utrustning och fastigheter
• Samarbeta med övrig personal och vara en viktig del av det dagliga arbetet
• Bidra till effektiva och strukturerade rutiner i en positiv och framåtsträvande arbetsmiljöProfil
Kvalifikationer för tjänsten:
• Vi söker dig som har erfarenhet av lantbruk och djurhållning.
• Trivs med ett fysiskt och praktiskt arbete.
• Är lösningsorienterad och inte rädd för att ta i när det behövs.
• Kommunicerar tydligt och bra på svenska.
• Är samarbetsvillig, ansvarstagande och självgående.
Meriterande:
• Vi ser det mycket positivt om du har utbildning inom smittskydd, djurhållning eller liknande områden.
För övrigt om tjänsten:
• Heltid
• Provanställning 6 månader (övergång till tillsvidare)
• Helgarbete förekommer
• Jour kan förekommaOm företaget
Tjänsten är heltid/dagtid och du blir anställd av oss på Agroflow och uthyrd till vår kund. Du utgår hemifrån och arbetar efter det schema som du fått tilldelat. Vi erbjuder en heltäckande försäkring för din trygghet när du är ute på uppdrag, en närvarande chef som följer upp finns tillgängligt under hela uppdraget, pension- och betald semester.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Ojala på 019-675 46 44 eller via Emma@agroflow.se
Vi ser fram emot att höra från dig - Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden.
