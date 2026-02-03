Djärv kyl AB söker en Arbetsledare
2026-02-03
Har du erfarenhet som mekaniker och är redo att ta nästa steg i karriären? Är du självgående, ansvarstagande och gillar att skruva? Har du förmågan att leda andra i arbetet? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Djärv Kyl AB är ett väletablerat kylföretag med bas i Skellefteå och verksamhet även i Umeå och Luleå. Vi arbetar med installation, service och reparation av kylanläggningar i lastbilar, bussar och andra fordon för företagskunder.
Med över 25 års erfarenhet i branschen har vi byggt upp en stark kompetens och ett gott rykte. Hos oss arbetar en driven och engagerad grupp människor - ett sammansvetsat team på omkring tio medarbetare som värdesätter kvalitet, ansvarstagande och yrkesstolthet. Vi tror på att göra ett bra jobb, stötta varandra i vardagen och ha en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga.
Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas med ny ägare och ny VD, samtidigt som tidigare VD finns kvar och bidrar med erfarenhet och kontinuitet. Det skapar en trygg grund kombinerad med nya idéer och framtidstro. Vårt fokus ligger på tillväxt, utveckling och ökad omsättning - och vi söker medarbetare som vill vara med och påverka, utvecklas i sin yrkesroll och växa tillsammans med oss.
Hos Djärv Kyl får du arbeta i ett företag där kompetens tas tillvara, engagemang uppmuntras och framtiden formas tillsammans.Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga arbetet är som mekaniker/kyltekniker men du har också rollen som ledare, där du ansvarar för den dagliga driften i verkstaden och fungerar som ett stöd för mekanikerna i arbetet.
Du får en nyckelroll där du kombinerar ditt tekniska kunnande med ledarskap, ansvar och struktur. Du planerar ditt eget och mekanikernas arbete för att säkerställa hög kvalitet, god arbetsmiljö och ett effektivt arbetsflöde.
Du jobbar nära våra kunder med felsökning och reparation av kylsystem i lastbilar och bussar. Du är ansiktet utåt för vår verksamhet i Luleå och utför aktuella uppdrag hos både nya och befintliga kunder. De flesta reparationerna genomförs på plats i vår verkstad men det förekommer även uppdrag som utförs på plats hos kund.
Du rapporterar direkt till ansvarig chef och VD för bolaget.
Exempel på arbetsuppgifter
• Felsökning och reparation av klimatanläggningar tex genom reparation och utbyte av komponenter.
• Förebyggande underhåll av klimatanläggningar hos våra kunder.
• Dokumentation av genomförda åtgärder i aktuella servicesystem.
• Service och kundkontakt för att upprätthålla fortsatt goda relationer med våra kunder.
• Leda och fördela det dagliga arbetet i verkstaden.
• Planera arbeten och finnas som stöd till mekanikerna.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som mekaniker av tunga fordon.
• Är självgående, strukturerad och trygg i ditt tekniska kunnande.
• Har ett naturligt ansvarstagande och förmåga att fatta beslut.
• Är lösningsorienterad och trivs i en roll med både praktiskt och organisatoriskt ansvar.
• Talar och skriver svenska obehindrat.
• Har B-körkort.
Meriterande
• Tidigare arbete med kylanläggningar.
• Certifierad kyltekniker.
• Tidigare erfarenhet som arbetsledare, teamledare eller annan ledande roll.
• CE-körkort.
• Kunskap om svetsning/lödning.
Vi erbjuder dig
• Utbildning inom kyltekning för att certifiera dig som kyltekniker.
• En ansvarsfull och utvecklande roll med stort förtroende.
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt.
• En stabil arbetsgivare med långsiktigt tänk.
• Chef som är stöttande och fungerar som bollplank.
• Stabil grupp av kollegor som stöttar varandra, god arbetsmiljö och högt i tak.
Information och kontakt
Placeringsort: Luleå
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse, urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-02-15.
I denna rekrytering samarbetar Djärv Kyl med Wikan personal. Du blir anställd direkt av Djärv Kyl AB. Har du frågor eller funderingar runt tjänsten tveka inte att höra av dig till rekryteringskonsult Karin Nygren på mail karin@wikan.se
eller tele, 0910-770985.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
