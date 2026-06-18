Distrubitionsförare

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Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
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CE-chaufför till tempererade transporter i Jönköping
Vill du arbeta som CE‐chaufför i en stabil verksamhet med tydliga rutiner och modern fordonsflotta? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande CE‐chaufför till vår verksamhet i Jönköping. Här får du ett varierat arbete där kvalitet, säkerhet och respekt för yrkesrollen står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som CE‐chaufför utgår du från Jönköping och arbetar med tempererade transporter av livsmedel och andra känsliga varor. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med trafikledning, kunder och kollegor. Du blir en viktig del av kedjan där punktlighet och noggrannhet är avgörande.Dina arbetsuppgifter
Köra fjärr- och/eller regionala transporter med bil och släp
Hantera kylda och frysta varor enligt gällande rutiner
Lastning och lossning, ibland med truck
Kontroll av gods, temperatur och transportdokument
Daglig tillsyn av fordon och rapportering av avvikelser
Representera företaget på ett professionellt sätt ute hos kund
Vem är du?
Vi söker dig som trivs bakom ratten, tar ansvar för ditt arbete och har en god känsla för service. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har förståelse för vikten av säkerhet och kvalitet i transportkedjan.Kvalifikationer
CE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av tempererade transporter
Vana av nattkörning eller skiftarbete
Erfarenhet av fjärrtrafik
Vi erbjuder
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Moderna och välutrustade fordon
Tydlig planering och stöttande trafikledning
En arbetsmiljö med fokus på respekt, säkerhet och långsiktighet
Möjlighet till både dag-, kvälls- och nattarbete beroende på upplägg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Jönköping (visa karta
)
553 01 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969348