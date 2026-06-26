Distriktssköterskor/Sjuksköterska
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2026-06-26
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Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral söker nu två Distriktssköterska/Sjuksköterska för att utöka vårt team. Du blir en del av ett härligt gäng och vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss.
Om rollen Som Distriktssköterska/Sjuksköterska på Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sedvanligt mottagningsarbete
Telefonrådgivning/chatt
Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt. Vidare tror vi att du är trygg i din yrkesroll, är positiv till nya utmaningar och har ett stort engagemang. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Distriktssköterskor/Sjuksköterska
Erfarenhet inom primärvården är meriterande
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på och jobba tillsammans med fantastiska kollegor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark sammanhållning!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Trevlig fredagsfika, härliga AW:s, stark gemenskap och mycket skratt!
Mer praktiska detaljer
Önskad start snarast möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning på 6 månader.
Din placering kommer vara på Doktorse Rosenlunds vårdcentral, Tideliusgatan 12, Rosenlunds sjukhus.
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972422-2072875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Tideliusgatan 12 (visa karta
)
118 69 STOCKHOLM Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9980753