Distriktssköterska till Östra vårdcentralen
2025-10-05
Information om arbetsplatsen
Östra vårdcentralen är en väletablerad läkarmottagning inom Praktikertjänst med cirka 10200 listade patienter.
Vi har stabil bemanning med drygt 35 medarbetare som arbetar tillsammans. Ett glatt gäng där arbetsglädje, korta beslutsvägar och ett bra bemötande ligger i fokus
Vi har sjuksköterskeledda mottagningar inom diabetes, minnes utredning, livsstils mottagning och astma/KOL
Vårdcentralen karaktäriseras av hög medicinsk kvalité och vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Fokus ligger på ökad kvalitet på patientarbetet men även på personalens arbetsmiljö och trivsel.
Dagarna inleder vi med ett kort gemensamt möte hela mottagningen. Vi har bra förmåner med eftermiddagsfika, fruktkorg och generöst friskvårds bidrag.
I rollen som distriktssköterska arbetar du med telefonrådgivning, digitala plattform "MittPTJ", 1177 och mottagnings arbete. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid mottagningen. Vi arbetar i journalsystemet Take Care. Vi vill gärna att du är med och arbetar med processer och rutiner. Kvalifikationer
Distriktsköterska , gärna med erfarenhet av primärvård men inget krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Du är en person som sätter patienten i fokus, har ett professionellt förhållningssätt med ett bra bemötande. Du tycker om att arbeta självständigt men det är viktigt att du även har en bra samarbetsförmåga. Du trivs med förbättringsarbete och är positiv. Vi lägger stor vikt vid att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Övrig information
Vi söker en distrikssköterska på heltid.
Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag! Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
