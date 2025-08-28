Distriktssköterska till Gröndals vårdcentral
2025-08-28
VÄLKOMMEN till vår trevliga vårdcentral - den lilla vårdcentralen med hög kompetens och engagerade medarbetare.
Vårdcentralen är belägen vid sjön Trekanten i Gröndal, nära tvärbana, tunnelbana och bussar. Vårdcentralen är en landstingsdriven resultatenhet som präglas av god stämning och med korta beslutsvägar.
Vi söker nu en distriktssköterska till vårt välfungerande team.
Arbetsuppgifter: Sedvanliga för distriktssköterska på mottagning samt ansvar för diabetespatienter.
Kvalifikationer: Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård.
Personliga egenskaper: Du ska kunna ta egna initiativ, arbeta under eget ansvar samt fungera i grupp. Vi värdesätter engagemang, nytänkande, noggrannhet, samarbetsförmåga, flexibilitet, kreativitet och ett gott humör. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Sysselsättningsgrad 100%. Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Stockholms läns sjukvårdsområde, Gröndals vårdcentral
Ina El-Sherif, TF verksamhetschef 08-12341778
