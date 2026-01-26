Distriktssköterska till Gränbystadens vårdcentral
2026-01-26
Gränbystadens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Gränbystadens vårdcentral!
Vi söker dig som är distriktssköterska till vår BVC- och vuxenmottagning. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Beroende på din arbetslivserfarenhet får du introduktion i verksamheten av en utsedd mentor.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vår verksamhet
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala. I det snabbt växande området kring Gränby centrum finns vår vårdcentral med goda kommunikationer, parkeringsmöjligheter, handel och service. Vi är 45 medarbetare som tillsammans erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Rasbo vårdcentral är vår filial.
Gränbystadens vårdcentral har en väl fungerande BVC där barnet och familjen alltid står i fokus. Tillsammans med engagerade och kunniga kollegor kommer du att arbeta i BVC-teamet och även ha ett nära samarbete med bland annat läkare, psykosociala teamet, barnmorskemottagningen och dietist.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta på BVC- och vuxenmottagning. På vuxenmottagningen har du egen mottagning där patienter i alla åldrar kan söka för olika besvär. Det kan handla om hudbesvär, såromläggningar, vaccinationer, hälsosamtal, minnestest, öronbesvär eller inkontinens. Du använder din förskrivningsrätt för läkemedel och hjälpmedel. Det är ett självständigt arbete där du gör egna bedömningar och fattar egna beslut men är samtidigt ett teamarbete där vi alla samarbetar. Vi har en nystartad Äldremottagning där det finns möjlighet att ingå i teamet.
På BVC arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med barnets hälsa i fokus. Du är ett aktivt stöd till föräldrar för att stärka dem i sin föräldraroll. Du möter barn och föräldrar både individuellt, utifrån varje familjs behov, men även i gruppverksamhet. I din roll har du möjlighet att arbeta varierat med allt från mottagningsarbete, hembesök, föräldragrupper, hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, telefonrådgivning och vaccinationer, i enlighet med barnhälsovårdens riktlinjer.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och BVC. Som person är du positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet, samtidigt som du har vana och drivkraft att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vill du veta mer?
Låter det intressant? Varmt välkommen att kontakta tf Verksamhetschef Suzanna Prising på telefon: 072-5362744 eller e-post: suzanna.prising@regionuppsala.se
.
Publiceringsdatum2026-01-26
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och intyg på det som styrker din åberopade kompetens tillsammans med din ansökan. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH459/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9705422