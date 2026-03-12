Distriktssköterska till Gottsunda vårdcentral
Gottsunda vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Varmt välkommen att bli en del av vårt team på Gottsunda vårdcentral!
Vi söker nu en positiv och flexibel distriktssköterska till vår vuxenmottagning på Gottsunda vårdcentral. Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss satsar vi på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Som distriktsköterska på vår vuxenmottagning får du möjlighet att arbeta med ett varierat kliniskt arbetet. Tjänsten innefattar sedvanliga distriktssköterskeuppgifter så som teamarbete, egen mottagning, e-tjänster och telefonrådgivning.
I rollen som distriktsköterska hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Här jobbar utöver sedvanlig personal flera psykologer och kuratorer, fysioterapeuter samt dietist. Vi sätter patienten i fokus och vi ser gärna att du är intresserad av hälsopreventivt arbete. Vi erbjuder videobesök och gör hembesök efter behov. För oss är fortbildning viktigt och vi satsar på god handledning för våra framtida kollegor.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska.
Vi söker dig som är positiv och lösningsinriktad i ditt arbete. Du har god förmåga att samarbeta, samtidigt som du har vana och drivkraft att arbeta självständigt. Du är en god kommunikatör på svenska både i tal och skrift. Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Du ser utmaningen och glädjen i att följa dina patienter över tid. Vi lägger även stor vikt gällande personlig lämplighet för tjänsten.
Vår verksamhet
Gottsunda vårdcentral finns i fina lokaler i Gottsunda centrum i sydvästra delen av Uppsala. Vi har cirka 14 000 listade patienter och ungefär 60 medarbetare. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade, inkluderat BVC, MVC och ungdomsmottagning. BVC-verksamheten är en av Uppsalas största med ca 1550 inskrivna barn. Gottsunda BVC är en del av den Familjecentral som finns här, något vi ser som positivt för både barnen, familjerna och medarbetarna. Det som utmärker oss är ett gott arbetsklimat som bygger på mångfald och att vi brinner lite extra för de utsatta i samhället. Många av våra patienter kommer från andra länder och andra kulturer, vilket vi tycker gör arbetet hos oss extra omväxlande och intressant.
Verksamheten tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Nära vård och hälsas vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer - tillsammans för din hälsa.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta gruppchef Anna-Lovisa Bernström på telefon: 018-611 78 12 alternativt e-post: anna-lovisa.l.bernstrom@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och specialistkompetens samt övriga intyg som styrker din kunskap och erfarenhet. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
