Distriktssköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Lidingö Visa alla sjuksköterskejobb i Lidingö
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Lidingö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Capio Vårdcentral Lidingö ligger i Stadshuset i Lidingö centrum. Bra kommunikationer från centrala Stockholm. Vi är 35 medarbetar på vårdcentralen med olika professioner. Vi är en stabil arbetsgrupp där många har arbetat länge. Vi ser framemot att du blir en i vårt gäng!
Din roll
Vi behöver förstärka vårt team med en distriktssköterska för tillsvidareanställning. Hos oss får du arbeta med din breda och värdefulla kompetens. Vi värdesätter att du är en generalist som kan mycket om det breda utbud som primärvården erbjuder.
Vi erbjuder dig
En trivsam arbetsplats där vi värdesätter att arbeta i team, stötta och utveckla varandra.
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje morgon
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du är distriktssköterska med förskrivningsrätt. I tjänsten ingår arbete på mottagningen och i hemsjukvård. Vi ser gärna att du är en generalist som tycker om att arbeta brett i primärvård. Exempel på arbetsuppgifter är telefonrådgivning, chatt, rådgivande samtal, diabeteskontroller, utprovning av hjälpmedel, sårvård, stötta patienter till egenvård mm.
Du behöver ha B-körkort.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926861-2057401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Stockholmsvägen 50 (visa karta
)
181 32 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9967774