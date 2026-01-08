Distriktssköterska
Vårdcentralen Mäster Olof, SträngnäsPubliceringsdatum2026-01-08Om företaget
Välkommen att arbeta hos oss!
Mäster Olof är en liten vårdcentral med knappt 6 000 listade och 20 talet anställda. Vi värnar om kontinuitet, gott bemötande och hög kvalité. Vår storlek är vår styrka då det innebär korta beslutsvägar och stor flexibilitet. Vi har ett gott arbetsklimat där vi stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet. Tjänsten ställer krav på bred kompetens, ansvarstagande och flexibilitet.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet till personlig utveckling på en trivsam arbetsplats.Arbetsuppgifter
Arbetet består av telefonrådgivning, digitala vårdkontakter, mottagningsbesök, lab samt lättakut. Jourpass på primärvårdsjouren förekommer. Vi tillämpar arbetstider som inom givna ramar ger dig möjlighet att påverka dina arbetstider så långt verksamheten tillåter.
Din kompetens
Du är legitimerad distrikts/sjuksköterska gärna med erfarenhet från primärvård. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper där god samarbetsförmåga och flexibilitet värderas högt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Christina Engsandér, 0152-262 18.
Vårdförbundet Jonas Andersson, jonas.andersson@regionsormland.se
( jonas.andersson@regionsormland.se
)
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen att jobba hos oss på Vårdcentralen Mäster Olof !
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-25-144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
Repslagaregatan 19 (visa karta
)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9674212