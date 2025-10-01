Distriktsläkare, 1100 listade patienter
Region Uppsala / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Stockholm
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Håbo
eller i hela Sverige
Knivsta vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Här på Knivsta vårdcentral erbjuds ett UNIKT tillfälle för dig som distriktsläkare att få arbeta med 1100 patienter på din lista!
Hur skulle du arbeta om du hade 1100 på din lista? Nu har du chansen att förverkliga detta genom att vara med på Knivsta Vårdcentrals framtidssatsning. Vi är glada att kunna anställa fler distriktsläkare till vårdcentralen för att redan under 2025 nå målvärde på 1100 listade patienter per heltidsarbetande distriktsläkare. Detta ger oss möjligheten att fortsätta utveckla och förbättra våra arbetssätt, patientsäkerhet och arbetsmiljön på vårdcentralen.
Läs mer om vad en på 1100 listade patienter kan innebära för dig: https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/jobba-hos-nara-vard-och-halsa/1-pa-1100/
Ditt uppdrag
Under 2025 har vi möjlighet att påbörja arbetet med 1100 patienter per heltidsarbetande distriktsläkare och därför behöver vi bli fler. Nu har du chansen att vara med från start och utforma nya arbetssätt och patientflöden tillsammans med dina kollegor. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med omväxlande uppgifter liksom stor möjlighet till handledning av studenter och AT/ST-läkare. Det finns möjlighet till uppdrag på BVC, SÄBO, UM samt MVC enligt dina önskemål. Det ingår även viss jour/beredskap.
Din kompetens
Vi söker dig som är läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du tycker om att jobba i team med patienten i centrum och vill gärna bidra till utvecklingen av verksamheten. Vidare lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Knivsta vårdcentral är en stabil och välbemannad vårdcentral där vi sätter patientkontinuitet och kvalitet i fokus. Vi ligger centralt bredvid järnvägsstationen med goda kommunikationsmöjligheter till både Uppsala och Stockholm. Knivsta kommun har en ung befolkning och en snabb tillväxt, vilket gör att vi ligger i framkant med nya arbetssätt samt digitalisering. För oss är samarbete, utveckling både inom professionen och av verksamheten viktig och vi ser gärna att du delar våra värderingar. Vi har 12 500 listade och ett 50-tal medarbetare.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala. Alla professioner finns representerade på vårdcentralen med fysioterapeuter, kurator, psykologer, dietist, distriktsköterskor, sjuksköterskor, astma- och diabetessköterska, undersköterskor, barnmorskor och medicinska sekreterare. Vi har därför stora möjligheter till multiprofessionellt teamarbete med olika patientutbildningar, som t ex KOL- och smärtgrupper där vi får nytta av vårt gym. Gymmet kan också användas för medarbetare under raster, före eller efter arbetstid.
Verksamheten omfattar mottagningsverksamhet, mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagning och äldreboende. Vårdcentralens läkargrupp består i dagsläget av 7 Specialister och 5 ST läkare, BT läkare och AT läkare. Vi har en stabil läkargrupp med god sammanhållning som gillar kollegiala diskussioner och där förbättringsarbete och kvalitet har stort fokus. Läkargruppen tar ofta gemensamma luncher antingen i centrala Knivsta eller på vår sköna uteplats när solen skiner.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta verksamhetschef Anna Waxin på e-post: anna.waxin@regionuppsala.se
(anna.waxin@regionuppsala.se
/)' rel='nofollow'>http://mailto:anna.waxin@regionuppsala.se
/) eller telefon: 018-611 69 22 (http://018-611%2069%2022/).
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och intyg på det som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH371/2024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9534349