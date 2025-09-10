Distriktsköterska, Timvikariat Vaccination
2025-09-10
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
, Leksand
Välkommen till Ludvika Kommun!
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Arbetsplatsen
Sjuksköterskeorganisationen i Ludvika kommun innefattar arbete mot både ordinärt och särskilt boende, uppdelat i tre områden. I ett av våra områden arbetar vi även mot LSS och psykiatri.
Att jobba i hemsjukvården hos oss är ett inspirerande och självständigt arbete. Här finns utvecklingsmöjligheter och du har stor frihet att själv planera din arbetsdag. Du kommer att arbeta i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi arbetar med projekt i e-hälsa och inför digitala stöd i våra verksamheter.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier som kan hjälpa oss med vaccinering Covid och Influensa, under perioden oktober-december. Arbetet kommer vara förlagt dagtid, vardagar utifrån vårt behov.
• Vaccinering av patienter inom säbo och ordinärt boende.Kvalifikationer
• Svenskt leg. Sjuksköterska med vidareutbildning till Distriktsköterska är ett krav.
• Erfarenhet av att vaccinera är ett krav.
• Du ska i din yrkesroll ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd flexibel och driftig samt ha helhetssyn på verksamheten.
• Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• Du ska ha kompetens att arbeta med IT-stöd och ha god datorvana
• B-körkort är ett krav
• Erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Combine är meriterande.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, timanställning.
Tillträde enligt överenskommelse
Varierande tjänstgöringsgrad.
Fast timlön, ange löneanspråk i ansökan.Kontaktperson för detta jobb
Enhetschef: Anna Broman 0240-565477, anna.broman@ludvika.se
Enhetschef: Mikael Blomgren 0240-565824, mikael.blomgren@ludvika.se
Facklig kontakt
Facklig kontakt
Vårdförbundet 0240-860 00 växel
Välkommen med din ansökan senast 28 september 2025. Intervjuer kommer att ske löpande.
