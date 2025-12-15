Distriktschef Malmö
Vill du bli vår nästa Distriktschef med utgångspunkt Malmö?
Du kommer jobba med välkända varumärken inom kategorin snacks. Vi är marknadsledare inom lösviktssnacks och har en stark tillväxt med våra förpackade produkter, Exotic Snacks och Gårdschips. Under 2025 lanserade vi dessutom vårt nya varumärke Gårdsnötter - ett premiumsnack som redan fått fantastisk respons i butik.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning mot dagligvaruhandeln eller liknande kundgrupper
Trivs i en utåtriktad roll där relationsbyggande är nyckeln till framgång
Är affärsmässig, självgående och drivs av att nå och överträffa dina mål
Har god struktur och planeringsförmåga
Har B-körkort
Erfarenhet från DVH eller varumärkesleverantör ser vi som en självklarhet - men viktigast är ditt engagemang, din vilja att lyckas och din förmåga att skapa förtroende hos kunder.
Vi erbjuder:
En roll i ett växande bolag med starka varumärken och hög igenkänning i butik
Marknadsmässig lön och bonusmodell
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år
Tjänstepension och sjukvårdsförsäkring
Ett engagerat team och en företagskultur som präglas av framåtanda, kvalitet och genuin glädje i det vi gör
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda i ett företag som växer och tar marknadsandelar.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Exotic Snacks samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.com
0707-949950
Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i en koncern som genom sina varumärken erbjuder konsumenter produkter inom kategorin snacks. Huvudkontoret ligger i Länna, strax söder om Stockholm, och vi är cirka 80 engagerade medarbetare. Vi har en fantastisk tillväxtresa, 2024 omsatte bolaget 450 MSEK och 2025 beräknas vi omsätta över 500 MSEK. Våra varumärken Exotic Snacks och Gårdschips har en stark position inom sina respektive segment på marknaden.
Våra varumärken
Exotic Snacks är marknadsledande inom nötter och natursnacks och erbjuder ett brett sortiment av både lösvikt och förpackade produkter - allt från naturella och kryddade nötter till chokladdragéer och torkade frukter.
Gårdschips tillverkas hantverksmässigt i Laholm med närodlad svensk potatis och smaker från hela världen.
Gårdsnötter är vårt senaste tillskott - ett varumärke som sätter tonen för sociala stunder, fest och njutning, packat i vår egen fabrik i Sverige.
