District Manager
Sushi Centralen AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro
2025-12-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
, Karlstad
Önskad kompetens och erfarenhet
• Du bör ha tidigare erfarenhet som ledare inom restaurangbranschen
• Du brinner för att dina kollegor ska trivas och bidra på sina jobb
• Du brinner för att sätta gästen i centrum
• Du är drivande, stark, tydlig och kan ta eget ansvar
• Du har god samarbetsförmåga och har en positiv utstrålning
• Du har lätt för att ta en ledande roll och har förmågan att få andra att nå sina mål
• Du är resultatdriven och har intresse för ekonomi
Vi lägger stor vikt vid personkemi, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer.
Vidare är du utåtriktad och engagerad samt vill göra ditt bästa i alla lägen.
Ansvarsområden som ingår i tjänsten är:
• Resultatansvar
• Personalansvar
• Schemaläggning
• Systematisk utvärdering och utveckling
• Hygien och egenkontroll
• Inköp och inventering
• Administration
Du ska på dina restauranger vidhålla:
• hög servicenivå gentemot gäster enl. våra standards
• hög konsekvent kvalité på våra produkter
• hög renlighet
• Heltidstjänst
• 20% administrativ, 80% i drift på dina restauranger
• Tätt samarbete med din Regional Manager för att kontinuerligt planera bäst utifrån verksamhetens behov
• Kortsiktig flexibilitet utifrån dina restaurangers behov

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Sushi Centralen AB
https://www.sushiyama.se

Arbetsplats
Sushi Yama Kontakt
Johan Holte
johan.h@sushiyama.se
0702762401
9651053