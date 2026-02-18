Distributör Kalmar - Sommarjobb
2026-02-18
Vi är alltid på jakt efter nya sommardistributörer, så tveka inte att skicka in en spontanansökan här!Vår semesterperiod är vecka 26-33.
Att vara distributör är ett självständigt arbete med många fördelar. I arbetsuppgifterna ingår att dela ut tidningar, paket, post, reklam och samhällsinformation till alla typer av boenden och företag.
Distributionen sker utomhus på natten. Det är ett fysiskt krävande arbete med högt tempo, många trappuppgångar och med varierande väderlek. För utdelningen använder vi företagsbilar, elmopeder, elcyklar eller gångvagnar beroende på geografi. Du bör bo i eller nära det område där du arbetar.
Arbetstiden är schemalagd någon gång mellan kl. 23.00 och 07.00. Den faktiska arbetstiden kan variera från natt till natt. Vid försening kan arbetet pågå till 07:30 på vardagar och 08:30 på helger.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bli den lokala hjälten genom att leverera hem värden till människor. Du är ansvarsfull, passar tider och har en hög servicekänsla. Bland våra distributörer finns studenter, pensionärer, entreprenörer och andra som vill ha en huvudsaklig eller extra inkomst. Mångfalden är vi stolta över.
Krav - för att kunna jobba hos oss måste du:
- Vara minst 18 år
- Ha goda kunskaper i svenska eller engelska
- Inneha ett personnummer eller samordningsnummer
- Inneha ett giltigt arbetstillstånd
- Trivas med att arbeta natt
- Klara av fysiskt krävande arbete utomhus
- Bildistrikt kräver svenskt eller EU-körkort
- Paxsterdistrikt kräver AM-körkort
Information om rekryteringsprocessen
Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt, har vi i denna process valt att samarbeta med Hubert.ai. Om du väljer att skicka in en ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Vi på Point logistik är experter på last-mile-distribution och finns i Borås-Sjuhärad, Växjö-Kronoberg, Kalmar, Karlskrona-Blekinge samt Kristianstad-Östra Skåne. Vårt huvuduppdrag är att dela ut tidningar. I vårt distributionsnät erbjuder vi företag tjänster för leverans av tidskrifter, post och paket. Tillsammans med Early Bird, ett bolag som ägs av Sveriges största mediehus, når vi fram med leveranser hem till människor i hela landet.
Vi vill vara de lokala hjältarna som hjälper e-handlare att överleva och förenklar vardagen för de många människorna. Vi är också den lokala partnern som hjälper andra att lyckas och kan vår omgivning.
Vår vision är att ge människor en bättre start på dagen. Det är också en vision som spinner vidare på vår ägare mediekoncernen Gota Media AB:s ambition om att vara med och skapa ett bättre samhälle. En dag börjar bra när brevlådan fylls med förväntningar, överraskningar, viktiga försändelser i form av tidningar, post och paket. För distributörer kan en dag börja bra när ditt deltidsarbete hos Point skapar möjligheter! Ersättning
