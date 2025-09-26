Distributionselektriker till Omexom Stockholm
Omexom i Stockholm växer! Vi har vunnit ett flera ramavtal med två av Sveriges största elnätsbolag som sträcker sig under flera år. Nu behöver vi bli fler! Som Distributionselektriker blir du en del av ett högpresterande team med ansvarsområde inom felavhjälpning/underhåll/projekt av lokal- och regionnät. Vi hanterar akut felavhjälpning samt planerade underhållsarbeten med kabel/luftledning/stationer på beställning av kund i stor-Stockholm. OM ROLLEN Tjänsten är säkerhetsklassad. I enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs registerkontroll och säkerhetsintervju innan anställning. Tjänsten som Distributionselektriker på felavhjälpning/underhåll/Projekt omfattar arbeten i vårt drift- och underhållsavtal. Du arbetar bland annat med akut felavhjälpning samt planerade underhållsarbeten med kabel- och luftledning inom låg- och mellanspänningsnät på beställning av vår kund i stor-Stockholm.
Utföra underhållsarbete, felsökning och reparation i kabelskåp, nätstationer, kabel- och luftledningsnät
säkert arbeta med hög- och lågspänningskablar, förläggning, montage, skarvning och ändavslut.
Utföra riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment..
Dokumentera och återrapportering av utfört arbete.
Kommunikation med kund, driftcentral, kollegor och arbetsledning.
Beredskap ingår i tjänsten
Tjänsten rapporterar till gruppchef och är placerad i Stockholm. Du utgår från hemmet och större delen av ditt arbetet är förlagt ute i fält. Vidare är detta en tillsvidareanställning med prövotid på sex (6) månader med tillträde snarast möjligt. DIN PROFIL Som Distributionselektriker på Omexom behöver du ha med dig några års erfarenhet från byggnation av kraftledningar/luft och underhåll, felsökning och reparation av elnät, kabelskåp och nätstationer samt bytt ut äldre ledningar eller liknande inom energibranschen.
Du är yrkesutbildad inom distributionselektronik, ESA samt behärskar svenska väl i tal och skrift. Vidare har du en god datorvana och B-körkort. VI ERBJUDER På Omexom är våra medarbetare vår största tillgång. Här får du möjlighet att utvecklas, påverka och vara delaktig i beslut som formar vår verksamhet. Som kollektivavtalsansluten arbetsgivare erbjuder vi dessutom ett konkurrenskraftigt förmånspaket med bland annat friskvårdsbidrag, tjänstepension (ITP), arbetstidsförkortning och sjukvårdsförsäkring. ANSÖKAN Vi ser fram emot din ansökan senast 2025-10-31. Vänta inte med att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR. OM OMEXOM Omexom erbjuder tjänster genom hela värdekedjan inom energidistribution och arbetar för att säkerställa ett välfungerande och hållbart samhälle. Idag finns Omexom i 39 länder, till största del i Europa, men även i länder som Nya Zeeland, USA, Mocambique och i Brasilien. I Sverige har vi kontor från Umeå till Malmö. Total omsättning för Omexom globalt är över 57 miljarder SEK. Omexom är ett varumärke inom VINCI Energies som är en del av VINCI, en stor global koncern med över 285 000 medarbetare världen över. VINCI Energies är verksamma inom industri-, infrastruktur-, och ict-segmenten. I Sverige är VINCI Energies representerat av varumärkena Omexom, Axians, Building Solutions och Actemium. www.omexom.se Ersättning
