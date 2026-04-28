Diskare till Sånga
SÅNGA ÄR PLATSEN FÖR MAKALÖSA MÖTEN, UPPLEVELSER OCH UNIKT MATHANTVERK MED JORDNÄRA SERVICE.
Vår vision är att utveckla Sånga till en destination fylld av naturnära upplevelser för både företag och privatpersoner i alla åldrar. Kärleken till det moderna lantlivet är genuin, sprungen ur omsorgen kring skogen, vattnet, jorden och djuren. Miljötänket ligger till grund för allt vi gör. Boendet är designat för att sömlöst smälta in i den omgivande naturen. Gränsen mellan inomhus och utomhus suddas ut och byggnadernas utformning följer naturens skiftningar.
Till vårt köksteam på Sånga söker vi nu en diskare med start 15/8 och slut 15/12 2026.
Vi söker dig som har erfarenhet att jobba med disk, som kan planera ditt arbete och har lätt för att samarbeta med kollegorna.
Som person har du en positiv inställning och är strukturerad och noggrann. Du tar egna initiativ och har förmågan att dela din energi och positivism med andra. Du förstår att vår framgång bygger på att vi alltid har fokus på gästens bästa.
Om du känner igen dig i våra värdeord ÄKTA, UPPLEVELSE och TILLSAMMANS så är du rätt person för att arbeta på Sånga.
Sköta och organisera ditt eget arbete i disken enligt gällande rutiner
Sköta disken självständigt och håller den ren och fräsch
Fylla på ren disk i förråd, skåp och lådor
Sköta sophantering och sopsortering
Sköta viss städning i matsal
Ta emot beställningar och se till att fylla på förråden med dessa, vilket kräver vissa tunga lyft
Tjänsten är en deltidstjänst med start i agusti.
Arbetet är förlagt till både dagar, kvällar och helger och därför ser vi det som positivt om du är bosatt i närheten på Mälaröarna. Lön enligt kollektivavtal.
Om dig
För att lyckas bra och trivas i rollen ser vi gärna att du har följande erfarenheter och kompetenser:
Erfarenhet av diskarbete, diskteknik
Vana från arbete i restaurang eller annat servicearbete
Kunskaper i svenska
God samarbetsförmåga och trevligt sätt
Du har en helhetsblick för vad som skall göras
Ser gärna att du har körkort och tillgång till egen bil Så ansöker du
Välkommen att söka tjänsten genom att skicka in ditt CV och ansökningsbrev via ansökningsknappen här i annonsen. Urval och intervjuer görs löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Om Sånga:
Sånga är mötesplatsen som är belägen vid Mälarens strand på Färingsö, Ekerö, 35 km från Stockholm City. Vi erbjuder möteslokaler i olika storlekar från 2 till 200 personer, 167 hotellrum med 290 bäddar samt vackra omgivningar med ekpark, sandstrand, sjöbastu med pool, grönområden och skog. Här blandar vi stadslivets bekvämligheter med naturens skönhet till en härlig känsla av det bästa av två världar.
Vi ägs av LRF och startades 1943 av Sveriges Lantbruksförbund, då för att göra det till jordbrukets föreningsskola. På 90-talet blev Sånga ett renodlat konferenshotell med miljö som affärsmodell. Under pandemin stängdes Sånga och omskapades helt där mat, dryck och miljö i samhörighet med det moderna lantlivet är vårt fokus, tillsammans med elementen skogen, jorden, vattnet och djuren vill vi erbjuda våra gäster oförglömliga upplevelser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
Ekerövägen 59, 178 37 Ekerö, Sweden (visa karta
)
178 37 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sånga Hotell & Konferens Kontakt
Thomaz Söderqvist love.hagald@weselect.com Jobbnummer
9880262