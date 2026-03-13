Diskare till lunchrestaurang
AB Klädkällaren i Göteborg / Restaurangbiträdesjobb / Ale Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ale
2026-03-13
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Klädkällaren i Göteborg i Ale
Vi söker en person som är fysisk stark, pigg, positiv, social och glad till vår restaurang Stora Viken, Klädkällaren.
Vi serverar dagens lunch och har även en cafédel där vi har smörgåsar, kakor och bakverk.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
• Diska porslin & köksutrustning samt hålla rent och snyggt i vår sortering samt i matsalen och till viss del även kassaarbete.
• Är arbetsvillig och noggrann
• Klarar av fysiskt arbete
• Kan arbeta självständigt
Tjänsten är dagtid
32 timmar i veckan
Arbetet gäller primärt måndag- fredag.
Intervjuer sker löpande och anställning kan tillsättas tidigare än annonsen slut datum.
Anställning efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: helena@kladkallaren.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Klädkällaren i Göteborg
(org.nr 556405-6249), http://klädkällaren.se
Vikenvägen 295 (visa karta
)
445 34 BOHUS Arbetsplats
Klädkällaren i Göteborg, AB Jobbnummer
9794999