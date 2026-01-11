Diskare till Båstad Hamnrestauranger 2026
2026-01-11
Upptäck det fantastiska säsongslivet och skapa minnen för livet! Vi är nu ute efter att stärka upp vårt team på Båstad Hamnrestauranger inför sommaren och är på jakt efter några drivna och stresståliga diskare som är sugna på en sommar i fantastiska Båstad med start till midsommar. Att jobba för oss är utmanande och samtidigt otroligt roligt, det är högt tempo och mycket gäster. Vi sätter alltid gästerna i fokus och försöker bidra till att de får med sig en underbar känsla av oss och Båstad. Det viktiga är att du gillar när det är full fart och älskar att ha många bollar i luften. Under vissa dagar hanterar vi inom bolaget tillsammans över 5000 gäster per dag och målet är som sagt att ge dem alla en positiv upplevelse. Som diskare hos oss ser man till att allt "bakom" flyter på; man sköter disken, hjälper till med varor, plockar disk och är en extra hand till köket. Det är en mycket viktig arbetsplats och det krävs att man är stresstålig och är villig att hjälpa till där det behövs. Som säsongsanställd hos oss blir du en del av ett team med en unik sammanhållning, det är därför många i personalen återkommer säsong efter säsong. Vi är anslutna till Visita, erbjuder friskvård och vi har grymt god personalmat. Är du en av stjärnorna vi söker inför sommaren 2026? Sök nu! www.bastadhamnrestauranger.nu
Båstad Hamnrestauranger AB består av Fiskekajen, Badkrukan Beachclub, Bahia och Bahia Lounge. Kolla även in våra instagram @badkrukanbeachclub @fiskekajen @bahia_bastad Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
