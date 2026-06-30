Diskare sökes till restaurang med libanesiskt koncept
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2026-06-30
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Diskare sökes till restaurang med libanesiskt koncept i Liljeholmskajen – Heltid
Vi söker en engagerad och ansvarsfull diskare som vill bli en del av vårt team på vår restaurang med libanesiskt koncept i Liljeholmskajen.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som diskare ansvarar du för att diska porslin, glas, bestick och köksutrustning samt hålla diskrum och kök rena och välorganiserade. Du hjälper även till med enklare arbetsuppgifter i köket vid behov. Du blir en viktig del av vårt köksteam och bidrar till att restaurangen fungerar smidigt och håller en hög standard.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och har en positiv inställning.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team.
Är flexibel och kan arbeta dag-, kvälls- och helgpass.
Tidigare erfarenhet från restaurang eller storkök är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Ett trevligt och engagerat arbetslag.
En god arbetsmiljö i en restaurang med fokus på libanesiska smaker och hög kvalitet.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Arbetsplats
Restaurangen är belägen i Liljeholmskajen, Stockholm.
Välkommen med din ansökan! Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: info@blubnankajen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GL Sjövik AB
(org.nr 559508-8542)
Ekfatsgatan 1 (visa karta
)
117 57 STOCKHOLM Jobbnummer
9985336