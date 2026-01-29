Diskare/runner

Hej! Vi söker diskare till vår restaurang Papa Mastani Le Grill på Linnegatan 5. Arbetet innebär att diska tallrikar, bestick och köksredskap samt att städa och hålla kök & restaurangen rent. Det är viktigt att följa hygien- och säkerhetsregler. Du ska kunna arbeta i ett högt tempo, vara noggrann och komma i tid. Vi ser gärna att du har någon form av erfarenhet. Tjänsten är heltid enligt överenskommelse. Du behöver kunna prata svenska eller engelska. Persiska är meriterande. Varmt välkommen med din ansökan!