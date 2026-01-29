Diskare/runner

Mastani Siblings AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-01-29


Hej!
Vi söker diskare till vår restaurang Papa Mastani Le Grill på Linnegatan 5. Arbetet innebär att diska tallrikar, bestick och köksredskap samt att städa och hålla kök & restaurangen rent. Det är viktigt att följa hygien- och säkerhetsregler.
Du ska kunna arbeta i ett högt tempo, vara noggrann och komma i tid. Vi ser gärna att du har någon form av erfarenhet. Tjänsten är heltid enligt överenskommelse.
Du behöver kunna prata svenska eller engelska. Persiska är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@papamastani.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mastani Siblings AB (org.nr 559024-1385), http://www.papamastani.se
Linnégatan 5 (visa karta)
413 04  GÖTEBORG

Jobbnummer
9712524

