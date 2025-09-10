Diskare restaurang
2025-09-10
Om jobbet
Har du erfarenhet som Diskare? Pratar du svenska eller engelska?
Diskare sökes:
Som diskare innebär dina arbetsuppgifter framförallt att ta hand om, och diska tallrikar, bestick och brickor i både stora maskiner och handdisk. Även andra arbetsuppgifter i köket kan förekomma som lättare städning eller plock.
Arbetstider är varierande. Främst vardagar dagtid!Publiceringsdatum2025-09-10Profil
Vi tror att du är en glädjespridare som trivs i restaurangmiljön. Laganda och teamarbete är något du värderar högt. Erfarenhet som diskare eller likvärdigt är ett krav. Vi tror att du har en ambitiös inställning och är praktiskt lagd. Noggrannhet, hög servicekänsla och stresstålighet är egenskaper som du besitter. Pålitlighet och punktlighet är självklart för dig. Svenska eller engelska är krav för att kunna kommunicera på arbetsplatsen.
Att jobba med Brunnsviken Service:
• Möjligheten att jobba så mycket man vill och när man vill!
• Möjligheten att jobba på flertal fina restauranger i Stockholmsområdet!
• Jobba på roliga anordnade event!
• Möjligheten att delta i interna utbildningar för att kompetensutvecklas i branschen!
• Schyssta löner efter kollektivavtal!
Anställningsform: Behov / Deltid / Heltid.
Lönetyp: Timlön
Välkommen med din ansökan till oss!
Brunnsviken Service AB är ett Stockholmsbaserat bemanningsbolag som samarbetar med flertal restauranger och event i Stockholmsområdet.
Maila din ansökan till: Brunnsvikenserviceab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: Brunnsvikenserviceab@gmail.com Arbetsgivare Brunnsviken Service AB
(org.nr 559133-7208)
Gustav III:s Boulevard 32, Solna (visa karta
)
169 73 SOLNA Arbetsplats
Gustav III:s Boulevard 32, Solna Jobbnummer
9501995