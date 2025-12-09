Diskare / Köksbiträde
Godcorp AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Godcorp AB i Stockholm
Diskare / Köksbiträde
Hos oss på Take Ramen arbetar vi som ett team där alla hjälps åt i köket - från disk och städ till förberedelser och enklare matlagning. Vi söker en noggrann och effektiv person som vill bidra till ett smidigt flöde. Rollen är fysiskt krävande med tunga lyft och högt tempo, så du behöver vara organiserad, stresstålig och ha god ordningskänsla.
Din huvuduppgift är att hålla disken ren, organiserad och rullande under service. När det är lugnare perioder hjälper du till med prepp, påfyllning, leverans-/lagerhantering och städ. Du hanterar glas, porslin och köksredskap varsamt och strukturerat och ser till att tallrikar, bestick och redskap alltid finns redo.
Vi söker dig som är pålitlig, snabb och trivs i högt tempo. Du tar ansvar för hygien och ordning, är försiktig med glas och porslin, och kan kommunicera på svenska eller engelska. Du är flexibel och kan arbeta dagtid, kvällar och helger. För rätt person finns möjlighet att utvecklas vidare mot mer prep och köksarbete.
Vi söker både heltid, deltid och behovsanställda.
Ansökan: Skicka kort info om dig själv och CV till takeramenjob@gmail.com
. Ange "Diskare/köksbiträde " i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: takeramenjob@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "disk/köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Godcorp AB
(org.nr 559037-8179)
Gästrikegatan 2 (visa karta
)
113 62 STOCKHOLM Jobbnummer
9635642