Diskare

Sälen Restauranger AB / Restaurangbiträdesjobb / Malung-Sälen
2026-08-01


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malung-Sälen, Vansbro, Mora, Älvdalen, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sälen Restauranger AB i Malung-Sälen

Stöten fortsätter att växa i rasande takt. Med flera omfattande investeringar de senaste åren som bland annat nytt snökanonsystem, ny stollift, nya skidbackar och fler boenden tar vi nu sats mot ännu en fantastisk säsong. Till vintern står vi inför en inspirerande utmaning som vi behöver hjälp med – att toppa föregående rekordsäsong med en ännu bättre!

Här i Stöten jobbar alla avdelningar tätt ihop i en familjär gemenskap vilket per automatik gör att vi har fantastiskt roligt på jobbet. Ta chansen att arbeta i en oslagbar fjällmiljö som inte bara innebär Sälens bästa skidåkning utan även unika erfarenheter och vänner för livet. Bli en del av Stöten-familjen du också!

Det här är tjänsten för dig utan erfarenhet inom restaurang. Du gillar att ge service och att arbeta i ett högt tempo. Självklart är du en positiv medarbetare som gillar utmaningar och att jobba i team. Har du körkort och bil ser vi det som ett plus. Din arbetsuppgift är att diska under luncher och middagar samt plocka disk under nattklubbskvällarna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sälen Restauranger AB (org.nr 556852-5504)
Granfjällsstöten (visa karta)
780 67  SÄLEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sälen Restauranger AB

Jobbnummer
10017626

Prenumerera på jobb från Sälen Restauranger AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sälen Restauranger AB: