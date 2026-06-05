Diskare
La Bonhour Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Mörbylånga Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mörbylånga
2026-06-05
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Diskare till Hotel Skansen Öland – en viktig del av vårt team
Vill du jobba i ett högt tempo där teamwork, struktur och energi är en självklar del av vardagen?
Nu söker vi en diskare för säsongen till vårt team på Hotel Skansen Öland.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hotel Skansen ligger i Färjestaden på Öland, strax efter brofästet. Vi är en hotell-, spa-, konferens- och restauranganläggning i ständig utveckling – vi vill mer och arbetar för att vara det självklara valet på Öland.
Hos oss finns:
78 hotellrum
Restaurang, bar och festvåning
Konferenslokaler och spa
En av världens största whiskykällare
Under sommaren är tempot högt och dagarna fartfyllda – och disken är en viktig del av att allt fungerar smidigt bakom kulisserna.
Om rollen
Som diskare hos oss är du en viktig del av köks- och restaurangteamet.
Du ansvarar för att hålla flödet igång under service och ser till att både restaurangdisk och grovdisk från köket tas om hand på ett effektivt och strukturerat sätt.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Disk från restaurang och kök
Rengöring av diskrum och diskmaskiner
Sortering och påfyllning av porslin
Tömning av sopor och återvinning
Hjälpa till med diverse praktiska uppgifter i kök och restaurang
Arbetet är fysiskt och kräver att du trivs med att vara i rörelse under hela arbetspasset.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är stresstålig och gillar att arbeta i tempo
Har god fysik och klarar tunga lyft
Är noggrann och gillar ordning och reda
Är ansvarstagande och hjälper till där det behövs
Har en positiv inställning och fungerar bra i team
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – rätt inställning är viktigast.
Anställningsvillkor
Säsongsanställning med start omgående till och med sista september
Möjlighet till förlängning finns
Arbetstid främst kl. 16.30–23.00
Ca 3–5 dagar per vecka
Körkort eller möjlighet att bo i närheten är en fördel då kollektivtrafiken kvällstid är begränsad.
Är du redo?
Vill du vara en del av ett team där alla behövs och där din insats gör skillnad varje dag?
Då är vi redo för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobb@hotelskansen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare La Bonhour Aktiebolag
(org.nr 556350-3118)
Tingshusgatan 1 (visa karta
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386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hotel Skansen Jobbnummer
9949919