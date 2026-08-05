Affärsutvecklare till EC Utbildning
Academedia Support AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-08-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
EC Utbildning är en del av Academedia och bedriver yrkeshögskoleutbildningar med stark koppling till arbetsmarknadens behov, framförallt inom IT och teknik. Här får du möjlighet att arbeta i en mindre och flexibel verksamhet med stort engagemang, korta beslutsvägar och höga ambitioner.
Vill du forma framtidens utbildningar tillsammans med näringslivet?Vår affärsutvecklingsavdelning växer - vi söker därför en driven och affärsmässig Affärsutvecklare till vårt team i Stockholm – en nyckelperson i att analysera trender, bygga samarbeten och utveckla utbildningar som möter morgondagens kompetensbehov. Du är en skicklig skribent med god språkkänsla och vana vid att producera professionella texter.Om rollen som Affärsutvecklare- Som Affärsutvecklare spelar du en strategisk roll i att säkerställa att våra utbildningar förblir relevanta, attraktiva och av hög kvalitet. Du arbetar med marknadsanalys för att identifiera och analysera trender på arbetsmarknaden, utveckla och etablera nya utbildningskoncept i samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer inom IT, teknik och samhällsbyggnad.- Du har även en viktig uppgift i att förädla och stärka våra befintliga samarbeten, samt producera trovärdiga och professionella texter till YH-ansökningar för såväl befintliga som nya utbildningar. Du arbetar strukturerat och driver processer och säkerställer kvalitet i både interna och externa leveranser, samt medverkar i att utbildningarna genom presentationer, evenemang och digital närvaro.Vi söker dig som har en stark kombination av kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper.- Du har dokumenterad erfarenhet av ansökningsarbete från yrkeshögskolan – från företagskontakter och samverkansarbete till det strategiska och operativa arbetet med att utforma och skriva ansökningstexter.- Du är en skicklig skribent med god språkkänsla med förmåga att formulera tydliga, övertygande och välstrukturerade texter. - Du har mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, och anpassar ditt budskap till olika målgrupper.- Du bygger och vårdar långsiktiga relationer – såväl internt som med externa aktörer – och har hög social kompetens.- Du är affärsmässig, lösningsorienterad och ser möjligheter i förändring.- Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projektform.- Du trivs i en roll med många kontaktytor och där utveckling och samverkan är centralt.- Du har en stark struktur- och planeringsförmåga och är van vid att hantera flera uppgifter parallellt.- Du har god digital kompetens och arbetar obehindrat i Microsoft 365.- Du har erfarenhet av försäljning eller affärsutveckling, gärna inom tjänste- eller utbildningssektorn.- Du är resultatinriktad och motiveras av att nå uppsatta mål även i ett högt arbetstempo.- Du har ett genuint intresse för utbildning, kompetensförsörjning och samhällsutveckling.
PlaceringsortStockholm, tjänsteresor ingårTjänstgöringTjänsten är på heltid, 100 %. Tillsättning så snart som möjligt.Intresserad?Urval och intervjuer kommer att ske omgående. Sök tjänsten via länken nedan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
AnställningstypTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 6 månaders provanställning tillämpas. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretagen och Unionen/SI. Tillträdesdag: Efter överenskommelsePlaceringsort: StockholmAnställningsform: TillsvidareSista dag att ansöka är 2026-08-23Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
KontaktHar du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Annelie Möllenhoff, Affärsutvecklingschef, annelie.mollenhoff@ecutbildning.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
EC Utbildning Kontakt
Rekryterare
Annelie Möllenhoff annelie.mollenhoff@ecutbildning.se Jobbnummer
10022460