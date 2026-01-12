Diskare
2026-01-12
Som Diskare på Leksand Sommarland och Leksand Resort spelar du en viktig roll i att hålla våra restauranger rullande under sommarens höga tempo. Du arbetar bakom kulisserna där du ser till att porslin, redskap och köksutrustning alltid är rena, fräscha och redo att användas. Tempot kan vara högt, men tillsammans med ditt team skapar du struktur, ordning och en smidig arbetsdag för hela köket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Diska porslin, bestick, glas och köksutrustning
Hålla disk- och köksområden rena, organiserade och hygieniska
Sortera och ställa tillbaka ren disk på rätt plats
Hjälpa till att ta hand om avfall och återvinning
Vid behov stötta kök och servis
Städ och påfyllning

Profil
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta fysiskt. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att hålla ordning även när det är mycket att göra. Du bidrar med en positiv attityd och samarbetar gärna med kök och servis för att få arbetet att flyta smidigt. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Eftersom tjänsten innebär ett tätt samarbete med kök och servis samt en del gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och/eller engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag.
Arbetstider varierar efter restaurangernas öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Resorts femstjärniga familjecamping ligger mitt bland tallar i ett grönskande lugn alldeles intill sjön Siljan, granne med Leksand Sommarland. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor. På Leksand Resort finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen, restauranger, kiosker, butik och skön avkoppling med sevärdheter runt knuten. En natt i juli tar vi under högsommaren emot upp till 4000 övernattande gäster.
Leksand Sommarland & Leksand Resort är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6952899-1783057". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9677941