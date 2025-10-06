Diskare
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ett Hem Sverige AB i Stockholm
Ansökan Diskare
Ett Hem är ett litet exklusivt hotell i centrala Stockholm med 12 hotellrum och en restauration som försörjer såväl boende som externa matgäster. Ett Hem öppnade maj 2012 och har sen dess etablerat sig på hotellmarknaden som ett av Stockholms bättre hotell.
Ett Hem tillhandahåller en mycket hög servicenivå och är personligt och skräddarsytt.
Vi söker en person med hög energi och flexibilitet och med förmåga att arbeta självständigt. Vi arbetar i en öppen miljö där vi är nära våra gäster vilket ställer höga krav på social förmåga i en framför allt internationell miljö.
Arbetsuppgifterna är mottagning varor, grovdisk och vanlig disk samt övrigt förekommande uppgifter inom yrket disk- och köksbiträde (kod 9412).
Meriterande är tidigare arbete på Ett Hem.
• Flytande engelska
• Minst 5 års erfarenhet av disk-hantering
Skicka din ansökan till work@etthem.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: work@etthem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett Hem Sverige AB
(org.nr 556786-3377) Jobbnummer
9542475