Diskare - Stockholm och Öland
Vi söker en pålitlig och ambitiös diskare som vill arbeta tillsammans med oss under kommande säsong. Du är noggrann, effektiv och ansvarstagande, och förstår vikten av ett rent och välfungerande kök.
Du trivs med fysiskt arbete och att arbeta i högt tempo, och behåller fokus även under stressiga perioder. Rollen kräver att du är flexibel och har en positiv inställning till samarbete.
Arbetet sker i team, vilket gör att god samarbetsförmåga är mycket viktig.
Tidsbegränsad anställning från april/maj till september 2026.
Arbetet startar som deltid på Bistro Casper i Stockholm, med möjlighet till heltidsarbete på Sandviks Brygga på Öland under sommaren.
Högsäsongen på Öland är från midsommar till 20 augusti.
Boende kan ordnas på Öland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@bistrocasper.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bistro Casper
(org.nr 556875-7156), https://bistrocasper.se/jobba-hos-oss/
113 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Bistro Casper, AB Jobbnummer
9671221